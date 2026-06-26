Как правительство Чехии начало "войну" против президента и какие риски это несет

В этом году правительство Чехии пошло на беспрецедентный шаг и исключило президента Петра Павела из делегации на саммит НАТО. На 20 предыдущих саммитах Альянса в 19 случаях Чехию представлял именно президент, а один раз он не поехал из-за болезни.

Президент не стал мириться с этим решением. Он обжаловав его в Конституционном суде и уже добился там промежуточного успеха.

У него немалые шансы на победу, убеждены чешские юристы. А это, в свою очередь, будет иметь огромное значение для распределения полномочий между правительством и президентом.

О войне чешского правительства против президента и о том, зачем её развязали, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к орбанизации Чехии. Далее – краткое изложение статьи.

22 июня, после очередного заседания правительства Чехии, премьер-министр Андрей Бабиш объявил состав делегации, которая будет представлять страну на саммите НАТО 7–8 июля в Анкаре.

В её состав вошли сам Бабиш, министр обороны Яромир Зуна, а также министр иностранных дел Петр Мацинка. В то же время в состав делегации не вошёл президент Петр Павел, хотя традиционно чешские делегации на такие саммиты возглавлял именно глава государства.

Андрей Бабиш утверждает, что отклонение просьбы президента было его инициативой, и объясняет, что такое решение он принял по итогам недавней встречи министров обороны НАТО. На ней к Чехии было много вопросов из-за недостаточного уровня оборонных расходов, заложенного в государственном бюджете на этот год.

Именно поэтому, утверждает Бабиш, имеет смысл, чтобы на саммите НАТО Чехию представлял именно глава правительства – ведь именно он может говорить об оборонных расходах. Кроме того, как ранее заявлял Бабиш, он рассчитывает на личные хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и, соответственно, на то, что удастся избежать острой критики за низкий уровень финансирования армии.

Президент решил обжаловать решение правительства в Конституционном суде и имеет достаточно высокие шансы выиграть дело. Однако уже сейчас проправительственные политики начинают намекать, что будущее решение вряд ли будет объективным. Возможный отказ правительства выполнять судебное решение может положить начало глубокому политическому кризису.

Петра Павела исключили из состава делегации, несмотря на то что в 2015–2018 годах он занимал должность председателя Военного комитета НАТО – это вторая по значимости после генерального секретаря должность в Альянсе и самая высокая, которую когда-либо занимал гражданин Чехии.

Такой опыт и связи в руководящих структурах НАТО сами по себе делали Павела идеальной кандидатурой для руководства делегацией. Долгое время премьер Бабиш не ставил это под сомнение, объясняя, что он гражданское лицо и не обладает особым талантом к военным делам.

Однако давление коалиционных партнеров сделало своё дело, что и привело к такому личному оскорблению в адрес президента.

В Чехии знают о конфликте президента с руководством коалиционной партии "Автомобилисты".

Или, может быть, имеет смысл говорить, что премьер Бабиш сам начал войну против президента?

И тем более правительство Бабиша хочет заменить Павела на высшем посту.

Президентские выборы в Чехии состоятся в январе 2028 года. Петр Павел уже объявил о своём участии в них. Он по-прежнему остаётся самым популярным политиком страны.

Стратегия Андрея Бабиша заключается в том, чтобы вытеснить президента Павела из роли общенационального лидера в нишу лидера оппозиции.

Именно на это направлены все атаки правительства или коалиционных партий на президента. Поэтому демарш, связанный с непризнанием правительством решения Конституционного суда, выглядит частью именно этой игры, направленной на подготовку к следующим президентским выборам и усиление контроля над страной.

И если этот план сработает, различия между Чехией Андрея Бабиша и Венгрией Виктора Орбана станут гораздо меньше, чем сейчас.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Отстранение от НАТО: почему атака на президента Павела ведет к орбанизации Чехии.