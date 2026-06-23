Президент Чехії подав позов проти прем’єр-міністра через участь у саміті НАТО

Президент Чехії Петр Павел у вівторок заявив, що подав позов проти уряду, оскаржуючи рішення прем’єр-міністра Андрея Бабіша не включати його до складу урядової делегації, яка братиме участь у саміті НАТО в Анкарі в липні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У позові про компетенцію, поданому до Конституційного суду Чехії, вимагається роз’яснення щодо того, хто має повноваження вирішувати, чи може глава держави брати участь у саміті НАТО. Суд має розглянути це питання під час пленарного засідання в середу.

У своїй заяві Павел стверджував, що Бабіш намагається "виключити" його з саміту, тим самим "обмежуючи роль, надану йому Конституцією".

Президент зазначив, що його попередники брали участь у всіх попередніх самітах НАТО, а він сам був присутній на кожному зібранні Альянсу з моменту вступу на посаду у 2023 році.

Після місяців суперечок щодо того, хто представлятиме Прагу в Анкарі, Бабіш у понеділок оголосив, що глава держави не зможе приєднатися до офіційної делегації, оскільки "цей саміт буде відрізнятися від попередніх".

Під час майбутнього саміту від прем’єр-міністра очікують, що він обґрунтує своє рішення скоротити основні військові видатки до приблизно 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Рішення Бабіша не допустити Павела на саміт може бути пов’язане з тим, що колишній генерал виступив проти цих скорочень, які він назвав "безвідповідальними".

У вівторок Бабіш заявив, що, хоча він "поважає" рішення президента подати позов, він не "вважає це гарною ідеєю".

"Конституційним посадовцям не личить подавати позови один проти одного", – написав він у X.

Цей спір є черговим загостренням напружених відносин між двома чеськими політиками, які змагалися на президентських виборах 2023 року.

У своїй заяві Павел наголосив, що останнє зіткнення "насправді стосується не одного крісла на одній міжнародній зустрічі", а принципу поділу влади.

"Якби я не захищав ці повноваження, я б ніс певну відповідальність за те, що широко відкрив би двері для подальшого свавільного обмеження повноважень конституційних посадових осіб", – заявив він.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.