Конституційний суд Чехії зобов’язав уряд пустити президента на саміт НАТО

Конституційний суд Чехії зобов'язав уряд Андрея Бабіша забезпечити участь президента Петра Павела у липневому саміті НАТО в Анкарі, задовольнивши позов глави держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Aktuálně.cz.

На засіданні у середу Конституційний суд постановив, що кабінет міністрів повинен дозволити президенту долучитися до чеської делегації на саміті НАТО, забезпечити необхідну співпрацю та інші організаційні вимоги, включаючи транспорт та акредитацію.

Судді також заявили, що участь президента у самітах НАТО є усталеною практикою, яка має зберегтися.

Рішення Конституційного суду було ухвалено після кількох місяців суперечок між главою держави та урядом щодо того, хто має представляти Чехію на липневому саміті Альянсу в Анкарі.

У понеділок уряд Андрея Бабіша ухвалив рішення про те, що чеську делегацію очолить сам прем'єр-міністр разом з міністром оборони Яроміром Зуною та главою МЗС Петром Мацінкою. Це призвело до подання Павелом судового позову.

Чеський президент подав до Конституційного суду позов про компетенцію. У ньому Павел стверджує, що представництво держави за кордоном є одним з його конституційних повноважень, і уряд не може односторонньо перешкоджати йому брати участь у самітах НАТО. За його словами, йдеться не про суперечку щодо однієї поїздки, а про з’ясування взаємовідносин між президентом та кабінетом міністрів у представництві держави в майбутньому.

Зазначається, що суд винесе рішення щодо цього позову пізніше.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті Альянсу попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

У НАТО заявили, що не хочуть втручатися у суперечку між прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем та президентом Петром Павелом стосовно того, хто із них має представляти країну на саміті Альянсу в Анкарі у липні.