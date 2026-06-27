Как ЕС хочет ограничить права украинцев-уклонистов и реально ли это сделать

Еврокомиссия хочет продлить временную защиту для украинцев ещё на год – но не для всех. 26 июня еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер представил новое предложение о продлении действия соответствующей директивы ЕС.

Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года – но отныне отказывать тем, кто согласно законодательству Украины является военнообязанными и не может легально выезжать за границу.

Теперь, согласно процедуре, проект изменений в директиву должен утвердить Совет ЕС.

О том, смогут ли украинцы призывного возраста подавать заявления на другие виды убежища в Евросоюзе, будут ли исключения для добровольцев и когда решение должно вступить в силу – в статье журналистки "Европейской правды" Татьяны Высоцкой Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила защиты для украинцев. Далее – краткое изложение статьи.

Уже на следующей неделе он окажется на столе европейских дипломатов. Окончательное утверждение планируется до летних отпусков, которые у еврочиновников начинаются в середине июля. Впрочем, это – официально. А в реальности проекты, особенно такого политического веса, Еврокомиссия обычно заранее согласовывает с ключевыми странами – поэтому есть основания полагать, что неофициально по крайней мере часть столиц уже дала на него согласие.

Как только проект будет утвержден – а это почти гарантировано, ведь для этого не требуется единогласное голосование всех 27 государств, а лишь квалифицированное большинство, – двери в ЕС для желающих укрыться там от службы в ВСУ закроются.

"Наше предложение предусматривает, что временная защита не должна предоставляться вновь прибывшим лицам, которым не разрешено выезжать из Украины из-за их военных обязательств в соответствии с украинским законодательством", – заявил еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.

Прежде всего речь идет о мужчинах в возрасте 23–60 лет, которые по закону не имеют права выезжать за пределы Украины. Но не только о них.

Мужчинам моложе 23 лет и женщинам, добровольно вступившим в ряды ВСУ, также будет отказано в предоставлении временной защиты, пока они не уволятся из армии.

Аналогично, если лицо является военнослужащим или военнообязанным и выедет в ЕС на законных основаниях при наличии соответствующего разрешения на поездку, то в случае невозвращения в Украину оно также не будет иметь права на временную защиту и все связанные с ней льготы.

Решения о предоставлении временной защиты будут приниматься следующим образом.

Допустим, кто-то из мужчин в возрасте 23–60 лет прибывает в ЕС и просит о временной защите. Органы государств-членов, в свою очередь, будут просить заявителя подтвердить документально, что он имеет право легально выехать из Украины. То есть нужно будет предоставить документ, освобождающий этого человека от военной обязанности в Украине и, следовательно, позволяющий легально путешествовать в Европу.

Еще один важный момент: те, кто на момент публикации нового законодательного акта уже проживает в ЕС под временной защитой, могут быть спокойны: на них его действие не распространится.

Депортировать обратно в Украину никого из них не будут.

По крайней мере – пока.

То же самое касается мужчин, которым исполнилось 23 года во время пребывания в ЕС под временной защитой: действие этой меры будет продлено на общих основаниях.

При этом в ЕС отрицают наличие дискриминации в новом предложении Еврокомиссии и подтверждают: дезертиры и уклонисты могут подавать заявления на альтернативные виды защиты в ЕС. То есть на "статус беженца на общих основаниях".

В то же время в Евросоюзе запустили пилотную программу добровольного возвращения и реабилитации, направленную на поддержку тех, кто желает вернуться в Украину уже сейчас, путем предоставления информационной помощи относительно процесса возвращения в Украину.

Программа находится на начальной стадии разработки. Планируется, что она заработает до конца 2026 года.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила защиты для украинцев.