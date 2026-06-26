У ЄС пояснили, чи зачепить заборона на тимчасовий захист чоловіків, які вже виїхали з України

Заборона на тимчасовий захист у Євросоюзі для військовозобовʼязаних українців, запропонована Єврокомісією 26 червня, не зачепить тих чоловіків, хто виїхав з України до того, як зміни до директиви ЄС вступлять у силу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

Запропоновані Єврокомісією обмеження на тимчасовий захист для військовозобов'язаних чоловіків не торкнуться тих, хто виїхав з України до набрання чинності новими правилами.

"Нічого не змінюється для тих, хто вже перебуває тут і отримує тимчасовий захист. Для них нічого не змінюється", – наголосив Бруннер.

Як повідомляла "Європейська правда", У пʼятницю, 26 червня, Європейська Комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік, до 4 березня 2028 року – виняток складатимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Наступним кроком має стати обговорення та затвердження пропозиції Єврокомісії Радою ЄС.

"ЄвроПравда" інформувала, що ЄС планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Введена в дію в березні 2022 року Директива про тимчасовий захист надала мільйонам українців доступ до низки прав у ЄС, не перевантажуючи при цьому систему надання притулку. Спочатку вона була задумана як короткостроковий надзвичайний захід, але її дія неодноразово продовжувалася. Наразі директива діє до 4 березня 2027 року.

Детальніше читайте у статті Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків