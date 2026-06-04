Являются ли лозунги с нецензурной лексикой на протестах основанием для наказания – практика ЕСПЧ

Можно ли использовать лозунги с нецензурной лексикой на митингах?

Дискуссия по этому поводу возникла после недавних протестов против принятия в первом чтении проекта нового Гражданского кодекса. Тогда участники акций рассказывали, что полиция делала им замечания из-за нецензурных слов на плакатах, а в некоторых городах даже до начала протестов проверяла плакаты.

Пресс-секретарь столичной полиции Анна Страшок заявила в ответ, что использование плакатов с нецензурной лексикой в общественном месте может иметь признаки административного правонарушения – мелкого хулиганства.

Однако практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) указывает на то, что не все так однозначно.

О самых ярких примерах таких решений и о принципах, которых придерживаются судьи при рассмотрении таких дел, читайте в статье Владимира Яворского и Кристины Бучковской из Центра гражданских свобод Евростандарты для ругательств на митингах: как действует ЕСПЧ, когда государство наказывает за мат. Далее – краткое изложение статьи.

Ключевым и наиболее подробным толкованием ЕСПЧ в вопросе использования нецензурных слов и лозунгов во время мирного собрания является решение по делу "Peradze and Others v. Georgia" (2022).

В июле 2015 года в центре Тбилиси сотни людей вышли на протест против масштабного строительного проекта "Panorama Tbilisi".

Во время акции один из протестующих держал плакат с грубым лозунгом на грузинском языке. В переводе на украинский он звучал бы примерно так: "Panorama, нет, *уй!" Другие участники протеста в знак солидарности быстро сделали похожие плакаты прямо на месте.

Позже суд в Тбилиси признал их виновными в мелком хулиганстве и оштрафовал каждого примерно на 40 евро.

Митингующие подали жалобу в ЕСПЧ и выиграли. Суд признал нарушение Грузией Европейской конвенции по правам человека.

Суд заявил: даже если форма выражения была грубой, государство не может автоматически наказывать людей только из-за резкого слова на плакате. Важно оценивать весь контекст – то есть просеять дело через так называемое "сито".

Когда государство наказывает человека за слова или плакат во время мирного собрания, ЕСПЧ рассматривает не только сам факт использования нецензурной лексики. Он ищет ответы на несколько ключевых вопросов – о них читайте в полной версии статьи.

Грузинские протестующие выиграли дело в ЕСПЧ, поскольку Суд признал: это был мирный протест по общественно значимой теме, а грубое слово на плакате использовалось как эмоциональный и стилистический способ выразить возмущение.

Еще несколько примеров решений Европейского суда по правам человека в отношении "ненормативных" протестов – в полной версии статьи.

Но важно понимать: ЕСПЧ проводит четкое различие между критикой и банальным оскорблением. Причем это не обязательно должно касаться публичных мероприятий.

Так как же насчет мата в адрес Гражданского кодекса в Украине? Если протест касается общественно важной темы, нецензурное слово является частью политического или эмоционального высказывания, а реальных нарушений порядка нет – тогда наказание только за матерное слово на плакате может противоречить Европейской конвенции по правам человека.

В то же время это не означает, что полиция вообще не может реагировать.

Например, замечание о нецензурной лексике само по себе ещё не является нарушением прав человека. Но попытки проверять плакаты до начала акции, о чём сообщали участники протестов против проекта Гражданского кодекса, – уже гораздо ближе к цензуре, чем к охране общественного порядка. То же самое касается запрета конкретных надписей или наказания активистов только из-за резкой формы высказывания.

Подробнее – в материале Владимира Яворского и Кристины Бучковской Евростандарты для ругательств на митингах: как действует ЕСПЧ, когда государство наказывает за мат.