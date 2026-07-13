В ЕС отреагировали на изменения в украинском правительстве и призвали к продолжению реформ

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас прокомментировала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и изменения в украинском правительстве.

Об этом она заявила перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Комментируя изменения в Кабинете министров Украины, Каллас заявила, что формирование правительства является внутренним делом каждой страны.

В то же время она подчеркнула важность того, чтобы обновленный состав Кабмина продолжал реализацию евроинтеграционных реформ. В этом контексте главный дипломат ЕС отметила, что Брюссель будет сотрудничать по этому вопросу с теми людьми, которых выберет украинский народ или власть.

"Для нас также важно, чтобы работа над реформами продолжалась, ведь мы хотим продвигать программу расширения, а потому должны убедиться, что Украина осуществляет реформы со своей стороны; в то же время мы должны сотрудничать с теми людьми, кого назначит народ или правительство, поэтому нам придется работать именно с этими людьми", – сказала Каллас.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления Кабинета министров и сообщил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко.

Окончательно определённого кандидата на пост нового премьер-министра пока нет, при этом во власти рассматривают четыре кандидатуры.