В ЄС відреагували на зміни в українському уряді та закликали до продовження реформ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас прокоментувала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та зміни в українському уряді.

Про це вона сказала під перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Коментуючи зміни в Кабінеті міністрів України, Каллас заявила, що формування уряду є внутрішньою справою кожної країни.

Водночас вона підкреслила важливість того, щоб оновлений склад Кабміну продовжував втілення євроінтеграційних реформ. У цьому контексті головна дипломатка ЄС зазначила, що Брюссель співпрацюватиме щодо цього питання з тими людьми, яких обере український народ чи влада.

"Для нас також важливо, щоб робота над реформами тривала, адже ми хочемо просувати програму розширення, а тому маємо переконатися, що Україна здійснює реформи зі свого боку; водночас ми маємо співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд, тож нам доведеться працювати саме з цими людьми", – сказала Каллас.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету міністрів та повідомив про відставку прем’єрки Юлії Свириденко.

Остаточно визначеного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра наразі немає, водночас у владі розглядають чотири кандидатури.