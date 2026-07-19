Посла Германии в Молдове обвинили в распространении российских нарративов

Посол Германии в Молдове Хуберт Книрш сталкивается с обвинениями в том, что он ставит под сомнение идентичность Молдовы и повторяет российские нарративы.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о высказываниях немецкого дипломата в интервью Jurnal TV. Книрша спросили о возможности объединения Молдовы с Румынией.

Подчеркнув, что такое решение должны принимать граждане обеих стран, он добавил, что не согласен с утверждением, будто жители этих двух стран говорят на одном языке и исповедуют одну религию.

Румынский язык закреплен в конституции Молдовы как официальный язык страны, а православие является доминирующей религией как в Молдове, так и в Румынии.

Эти высказывания вызвали бурную реакцию в румынских и молдавских СМИ, а бывший президент Румынии Траян Бэсеску назвал Книрша "идиотом".

Он выразил надежду, что министр иностранных дел Молдовы позвонит Книршу и напомнит ему, что "Молдова была отделена от Румынии в соответствии с пактом Риббентропа-Молотова".

Драгош Галбур, председатель Национальной молдавской партии (PNM), выступающей за воссоединение с Румынией, заявил, что у Молдовы есть два врага её румынской идентичности.

"Первый – это Россия, которая оккупировала нас на протяжении поколений, депортировала нас, морила голодом, русифицировала и терроризировала, и по сей день поддерживает свои пророссийские партии, пропаганду и сети влияния", – сказал он.

Вторым, по мнению Галбура, является политика Германии в Кишиневе, которая, по его словам, обеспечивает "западный защитный зонтик для советского молдованизма".

Книрш, со своей стороны, заявил, что его высказывания во время интервью были неверно переведены.

В ответ на запрос о комментарии от Euractiv Министерство иностранных дел Германии сообщило, что посол Германии в Кишиневе подчеркнул, что вопросы воссоединения могут решать только Румыния и Республика Молдова как суверенные государства.

"Это также является позицией правительства Германии", – отметил представитель министерства.

Посольство Румынии в Молдове заявило, что утверждения, отрицающие "хорошо задокументированную историю, общий язык и богатое культурное и духовное наследие", общие для Румынии и Республики Молдовы, являются "досадными и лишенными фактической основы".

Это не первый раз, когда Книрш сталкивается с обвинениями в продвижении российских нарративов во время пребывания на посту посла.

Книрш, который до 2018 года возглавлял политический отдел немецкого посольства в Москве, впоследствии был назначен послом в Грузии. Во время пребывания на этой должности он неоднократно сталкивался с обвинениями в односторонних заявлениях и политическом вмешательстве в пользу правящей партии "Грузинская мечта" и олигарха, стоящего за этой партией, Бидзины Иванишвили.

В 2020 году 44 общественные организации направили письмо-жалобу немецкому послу, обвинив Книрша в подрыве "усилий организаций гражданского общества, направленных на разоблачение государственных атак на права человека и нарушений принципов демократического управления".

Закон, который исключает понятие "молдавский язык" из конституции и других законов и вместо этого вводит румынский язык, вступил в силу в Молдове весной 2023 года.

Президент Мая Санду на президентском сайте переименовала иконку "молдавской" языковой версии на румынскую сразу же после вступления в должность.

Среди населения Молдовы отношение к этому вопросу до сих пор неоднозначное. Так, в начале 2025 года половина опрошенных считали, что говорят на "молдавском".

О ситуации вокруг "молдавского языка" читайте в статье Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.