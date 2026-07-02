Почему саммит НАТО обещает стать успешным для Украины – главное из интервью посла

Менее чем через неделю в Анкаре начнётся саммит НАТО.

Это ключевое для Альянса событие на этот раз вновь будет иметь значение и для Украины. Самое красноречивое доказательство этого – то, что все три приоритета саммита касаются нашего государства – прямо или косвенно.

О том, на какие именно результаты рассчитывает Киев и нет ли негативного влияния польского конфликта, – в основательном интервью главы миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук. Далее – основные её тезисы.

Некоторые из наших предварительных ожиданий относительно этого саммита оправдались уже сейчас, то есть раньше срока.

Так, одним из наших стремлений было то, чтобы Украина оказалась в топ-3 приоритетов саммита. И именно это и произошло. Среди трех ключевых приоритетов саммита, определенных Североатлантическим советом, – поддержка Украины.

Первый приоритет саммита – это то, как страны выполняют свои обязательства по расходам на оборону. Речь идет об историческом решении Гаагского саммита о выделении 5 % ВВП на оборонные расходы.

Второй приоритет – это наращивание оборонного производства.

Третий приоритет – это поддержка Украины.

Более того, Украина так или иначе "встроена" и в два других приоритета.

Косвенно Дональд Трамп заставил всех союзников больше помогать ВСУ.

Единственным крупным мероприятием в рамках саммита (помимо собственно встречи лидеров) станет форум оборонных индустрий. Это будет самый масштабный форум в истории НАТО, на котором будут представлены сотни компаний из всех стран-членов Альянса и партнеров, а также из Украины.

Ожидается подписание там большого количества соглашений.

Украина в этом вопросе является примером успеха.

Украину в Анкаре будут представлять как минимум президент и министр иностранных дел. Также состоится Совет Украина-НАТО (СУН. – "ЕП") на уровне министров иностранных дел.

Мы делаем всё, чтобы будущее членство Украины в НАТО воспринималось как нечто незаменимое и действительно необратимое.

Мы видим многочисленные подтверждения, в том числе публичные заявления генерального секретаря, что все предыдущие решения Альянса об необратимости курса Украины на вступление в НАТО остаются в силе. Кроме того, всё больше стран понимают, что членство Украины в НАТО – в интересах самого Альянса не меньше, чем в интересах Украины. Это очень заметно. Даже те страны, которые были "пассивными сторонниками" членства, сегодня становятся более активными.

Хочу поделиться приятной новостью: на последнем заседании министров обороны НАТО две недели назад был утвержден отчет о совместимости Украины и НАТО.

Это – первый всеобъемлющий комплексный анализ того, на каком этапе мы находимся, с учетом 74 исходных требований к совместимости, согласованных между Украиной и НАТО.

Альянс впервые оценивал нас не как страну-партнера, а по методологии стран-членов НАТО.

Сегодня Альянс помогает Украине больше, чем об этом говорит, и больше, чем об этом знают украинцы.

Одно из наших ключевых ожиданий от саммита НАТО в Анкаре – это новые взносы в программу НАТО PURL по закупке для ВСУ американского вооружения, а также, скажу обтекаемо, другие решения по получению противоракетных средств.

С момента запуска программы PURL сумма обязательств партнеров составляет примерно 6,3 млрд долларов.

Если в конце года мы получали около 75% перехватчиков для систем Patriot через PURL, то сейчас это 90–92%.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы партнеры быстрее перечислили взносы на счет НАТО, и мы быстрее получили необходимое вооружение.

Полное интервью – в материале Гетьманчук: Одно из наших ожиданий от саммита НАТО – о противодействии баллистике.