Почему саммит НАТО обещает стать успешным для Украины – главное из интервью посла
Новости — Четверг, 2 июля 2026, 14:00 —
Менее чем через неделю в Анкаре начнётся саммит НАТО.
Это ключевое для Альянса событие на этот раз вновь будет иметь значение и для Украины. Самое красноречивое доказательство этого – то, что все три приоритета саммита касаются нашего государства – прямо или косвенно.
О том, на какие именно результаты рассчитывает Киев и нет ли негативного влияния польского конфликта, – в основательном интервью главы миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук. Далее – основные её тезисы.
Некоторые из наших предварительных ожиданий относительно этого саммита оправдались уже сейчас, то есть раньше срока.
Так, одним из наших стремлений было то, чтобы Украина оказалась в топ-3 приоритетов саммита. И именно это и произошло. Среди трех ключевых приоритетов саммита, определенных Североатлантическим советом, – поддержка Украины.
Первый приоритет саммита – это то, как страны выполняют свои обязательства по расходам на оборону. Речь идет об историческом решении Гаагского саммита о выделении 5 % ВВП на оборонные расходы.
Второй приоритет – это наращивание оборонного производства.
Третий приоритет – это поддержка Украины.
Более того, Украина так или иначе "встроена" и в два других приоритета.
Косвенно Дональд Трамп заставил всех союзников больше помогать ВСУ.
Единственным крупным мероприятием в рамках саммита (помимо собственно встречи лидеров) станет форум оборонных индустрий. Это будет самый масштабный форум в истории НАТО, на котором будут представлены сотни компаний из всех стран-членов Альянса и партнеров, а также из Украины.
Ожидается подписание там большого количества соглашений.
Украина в этом вопросе является примером успеха.
Украину в Анкаре будут представлять как минимум президент и министр иностранных дел. Также состоится Совет Украина-НАТО (СУН. – "ЕП") на уровне министров иностранных дел.
Мы делаем всё, чтобы будущее членство Украины в НАТО воспринималось как нечто незаменимое и действительно необратимое.
Мы видим многочисленные подтверждения, в том числе публичные заявления генерального секретаря, что все предыдущие решения Альянса об необратимости курса Украины на вступление в НАТО остаются в силе. Кроме того, всё больше стран понимают, что членство Украины в НАТО – в интересах самого Альянса не меньше, чем в интересах Украины. Это очень заметно. Даже те страны, которые были "пассивными сторонниками" членства, сегодня становятся более активными.
Хочу поделиться приятной новостью: на последнем заседании министров обороны НАТО две недели назад был утвержден отчет о совместимости Украины и НАТО.
Это – первый всеобъемлющий комплексный анализ того, на каком этапе мы находимся, с учетом 74 исходных требований к совместимости, согласованных между Украиной и НАТО.
Альянс впервые оценивал нас не как страну-партнера, а по методологии стран-членов НАТО.
Сегодня Альянс помогает Украине больше, чем об этом говорит, и больше, чем об этом знают украинцы.
Одно из наших ключевых ожиданий от саммита НАТО в Анкаре – это новые взносы в программу НАТО PURL по закупке для ВСУ американского вооружения, а также, скажу обтекаемо, другие решения по получению противоракетных средств.
С момента запуска программы PURL сумма обязательств партнеров составляет примерно 6,3 млрд долларов.
Если в конце года мы получали около 75% перехватчиков для систем Patriot через PURL, то сейчас это 90–92%.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы партнеры быстрее перечислили взносы на счет НАТО, и мы быстрее получили необходимое вооружение.
Полное интервью – в материале Гетьманчук: Одно из наших ожиданий от саммита НАТО – о противодействии баллистике.