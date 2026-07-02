Чому саміт НАТО обіцяє стати успішним для України – головне з інтерв’ю посла

Менше ніж за тиждень у Анкарі почнеться саміт НАТО.

Ключова для Альянсу подія цього разу знову матиме значення і для України. Найбільш красномовний доказ цього – те, що усі три пріоритети саміту стосуються нашої держави – прямо чи опосередковано.

Про те, на які саме результати розраховує Київ і чи немає негативного впливу польської суперечки, – у ґрунтовному інтерв'ю глави місії України при НАТО Альони Гетьманчук. Далі – основні її тези.

Деякі наші попередні очікування щодо цього саміту справдилися вже зараз, тобто наперед.

Так, одним з наших прагнень було те, щоб Україна опинилася в топ-3 пріоритетів саміту. І саме це сталося. Серед ключових трьох визначених Північноатлантичною радою пріоритетів саміту є підтримка України.

Перший пріоритет саміту – це те, як країни виконують свої зобов'язання щодо видатків на оборону. Йдеться про історичне рішення Гаазького саміту щодо 5% ВВП на оборонні витрати.

Другий пріоритет – це нарощування оборонного виробництва.

Третій пріоритет – це підтримка України.

Понад те, Україна так чи інакше "вмонтована" і у два інших пріоритети.

Опосередковано Дональд Трамп змусив усіх союзників більше допомагати ЗСУ.

Єдиним великим заходом у рамках саміту (крім власне зустрічі лідерів) буде форум оборонних індустрій. Це буде наймасштабніший форум в історії НАТО, де будуть представлені сотні компаній з усіх країн-членів Альянсу і партнерів, і з України також.

Чекають підписання там великої кількості угод.

Україна у цьому питанні є історією успіху.

України буде в Анкарі щонайменше на рівні президента і міністра закордонних справ. Також відбудеться Рада Україна-НАТО (РУН. – "ЄП") на рівні міністрів закордонних справ.

Ми робимо все, щоб майбутнє членство України в НАТО сприймалося як щось незамінне і дійсно незворотне.

Ми бачимо численні підтвердження, у тому числі публічні заяви генсека, що всі попередні рішення Альянсу про незворотність курсу України на вступ до НАТО лишаються чинними. Також усе більше країн розуміють, що членство України в НАТО – в інтересах самого Альянсу не менше, ніж в інтересах України. Це дуже помітно. Навіть ті країни, які були "пасивними прибічниками" членства, сьогодні стають більш активними.

Хочу поділитися приємною новиною: на останньому засіданні міністрів оборони НАТО два тижні тому був затверджений звіт взаємосумісності Україна-НАТО.

Це – перший всеохопний комплексний аналіз того, де ми є, з прицілом на 74 початкові вимоги до взаємосумісності, погоджені між Україною і НАТО.

Альянс уперше оцінював нас не як країну-партнера, а за методологією країн-членів НАТО.

Альянс сьогодні допомагає Україні більше, ніж він про це говорить, і більше, ніж про це знають українці.

Одне з наших ключових очікувань від саміту НАТО в Анкарі – це щоб були нові внески і в натівську програму PURL із закупівлі для ЗСУ американського озброєння, а також, скажу обтічно, інші рішення з отримання антибалістичних засобів.

З початку запуску програми PURL сума зобов’язань від партнерів – це приблизно $6,3 млрд.

Якщо наприкінці року ми отримували десь 75% перехоплювачів до систем Patriot через PURL, то зараз це 90-92%.

Зараз ми працюємо над тим, щоби партнери швидше перерахували внески на рахунок НАТО, і ми швидше отримали необхідне озброєння.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Гетьманчук: Одне з наших ключових очікувань від саміту НАТО стосується протидії балістиці.