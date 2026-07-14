Как ЕС реагирует на откат судебной реформы в Сербии и почему это служит уроком для Украины

В прошлом году сербские власти пошли на откат реформ сразу в нескольких секторах, в том числе в отношении независимости судебной системы. Впоследствии, после замораживания финансовой помощи, Белград сделал несколько шагов назад: отменил скандальные нормы, касающиеся судебной системы; согласился на определенные, хотя и не идеальные, реформы избирательного законодательства; назначил членов независимого регулятора СМИ; стал чаще присоединяться к совместным решениям ЕС во внешней политике.

Еврокомиссия похвалила Белград за возвращение на путь реформ и рекомендовала государствам-членам ЕС поддержать Сербию и открыть для нее третий переговорный кластер. Но в ответ получила от нескольких столиц однозначное "нет".

Откат реформ подорвал доверие к Сербии настолько, что отмены антиевропейских законов уже недостаточно. Теперь все активнее звучат и другие требования.

Об опыте Сербии, который должен стать уроком для Киева, читайте в интересной статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Сербский Миндич" разрушает путь в ЕС. Как откат реформ заблокировал кластера. Далее – краткое изложение статьи.

Статус кандидата Сербия получила в 2012 году, а переговоры начала в 2014-м. И только в 2013-м (то есть после подачи заявки на вступление) Сербия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В то время процесс вступления был организован иначе, чем сейчас.

Например, знакомого украинцам термина "кластер" тогда не существовало. Переговоры о вступлении с сербами велись по 34 главам, которые открывались в произвольном порядке. На данный момент Сербия и ЕС открыли 22 главы. По двум из них переговоры завершены (то есть страна выполнила все вступительные требования Евросоюза по ним).

Но закрывать последующие главы теперь уже невозможно из-за изменения методологии переговоров о вступлении.

Ни одну главу нельзя закрыть до получения положительной оценки по фундаментальным главам (речь идет об отчете под названием IBAR). А Сербия от одобрения IBAR очень далека.

И ни одну новую главу нельзя открыть, если происходит откат реформ.

Действующая власть Сербии столкнулась с серьезными внутриполитическими проблемами после 2024 года, когда в городе Нови-Сад произошла трагедия: в результате обрушения недавно построенного навеса на железнодорожной станции погибли 14 человек. В Сербии распространено мнение, что первопричиной трагедии является коррупция при строительстве этого объекта.

Начались массовые студенческие протесты, которые усугублялись тем, что Нови-Сад – город со значительной долей студентов.

Ответом властей стала попытка закрутить гайки. В январе 2026 года Народное собрание (парламент Сербии) приняло, а президент в срочном порядке подписал пакет законов, получивший название "законы Мрдича" по имени их формального автора Углеши Мрдича, депутата от правящей партии.

Для ЕС законы Мрдича стали не просто последней каплей, а последней каплей, переполнившей чашу.

Евросоюз сообщил Белграду об угрозе лишения финансирования на сумму 1,5 млрд евро. Швеция официально предупредила о приостановке части двусторонней помощи. Несомненно, были и менее публичные сигналы.

Как только Белград решился исправить законы Мрдича, в Брюсселе предложили дать Сербии толчок на её пути к вступлению.

Еврокомиссия пришла к выводу, что настало время открыть третий кластер.

Но если ЕК была готова "проглотить" действия Белграда, который демонстративно неохотно отменил свое наступление на независимость судебной власти, то для столиц ЕС это оказалось недопустимым. На неофициальном обсуждении того, что делать с Сербией, восемь государств высказались категорически против открытия кластера. Это – Бельгия, Нидерланды, Швеция, Болгария, Хорватия, Литва, Латвия и Эстония.

Сербский лидер Александар Вучич считает, что реальная проблема – санкции против России. Вопрос о санкциях входит в 6-й переговорный кластер. Санкции против РФ остаются красной чертой для Вучича, о чем он всегда подчеркивает.

Корень проблем Сербии – антиреформы и наступление на демократию, но санкции стали отличным предлогом и оправданием своего провала в переговорах о вступлении в ЕС. Вучич уже начал объяснять обществу, что нужно ориентироваться на других партнеров.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Сербский Миндич" разрушает путь в ЕС. Как откат реформ заблокировал кластера.