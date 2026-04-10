ЗМІ: Сербії загрожує втрата 1,5 млрд європейських коштів через відкат демократії і дружбу з РФ

Сербія потенційно може залишитися без 1,5 млрд євро європейського фінансування через погіршення ситуації з демократією і близькі зв’язки з Москвою – таке рішення вже зважують у Єврокомісії.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії стурбовані антидемократичними процесами у Сербії та вже допускають призупинення фінансування, яке вона отримує від ЄС за різними програмами як країна-кандидат.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос у коментарі виданню сказала, що ЄК все більше стурбована тим, що відбувається у Сербії – "від законів, які підривають незалежність судової системи, до наступу на протести і втручання у роботу незалежних ЗМІ".

Вона прямо сказала, що Єврокомісія перевіряє, чи Сербія все ще відповідає критеріям для виплат у межах фінансових інструментів ЄС.

Ще одним тригером є послідовне небажання керівних сил у Сербії, традиційно "друга Росії" на Балканах, узгодити свою зовнішню політику з позицією ЄС, та відкрито антиєвропейські заяви сербських топпосадовців.

Особливо показовим став грудень 2025 року, коли президент Вучич не поїхав на саміт ЄС з країнами Західних Балкан, нарікаючи на надто повільне просування Сербії у процесі переговорів з ЄС.

У лютому Вучич у спільній статті з албанським колегою заявив, що можливо Сербії краще рухатися до ближчої економічної співпраці з ЄС, аніж повноцінного членства. Марта Кос тоді відреагувала, що для участі у єдиному ринку ЄС та вільних мандрівок у ЄС Сербії все одно потрібно виконати значні реформи.

Четверо європосадовців, які працюють з темою розширення, анонімно розкрили, що останніми тижнями у Єврокомісії активізувалися дискусії про те, щоб урізати Сербії європейське фінансування.

За словами двох співрозмовників, вагому роль для запуску цього процесу може зіграти негативний висновок Венеційської комісії щодо суперечливих проєктів, які поставили під загрозу незалежність судової системи – він очікується наприкінці квітня.

Посол Сербії у ЄС і головний перемовник щодо вступу Данієл Апостолович вважає, що "до цього не дійде" і переконує, що Сербія далі прагне до повноправного членства у Євросоюзі. Він також запевняє, що Белград дослухається до рекомендацій "Венеційки".

ЄС є найбільшим надавачем фінансової підтримки Сербії. За 2021-2024 роки Белград отримав понад 586 млн євро у формі грантів, які не потрібно повертати, та ще 1,5 млрд доступних коштів під певні умови.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Три проблеми президента Сербії: чому Александар Вучич може втратити владу вже в 2026 році.