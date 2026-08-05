СМИ: в Германии предупреждают о кампании РФ "Матрешка" в преддверии выборов

В Германии отмечается рост числа дезинформационных кампаний, поддерживаемых Россией, в преддверии выборов в федеральных землях.

Об этом Reuters сообщили осведомленные собеседники в сфере безопасности, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, эти кампании часто направлены против местных политических соперников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Они отметили, что российские кампании направлены на поляризацию политического климата и дискредитацию действующей власти и других партий.

Четыре источника в органах безопасности сообщили, что немецкие власти уверены: эти кампании централизованно координируются из России с помощью ряда компаний.

В рамках этих кампаний через социальные сети распространяются видео, преимущественно на английском языке, с логотипами авторитетных СМИ, в частности BBC и немецкого телеканала ARD.

Отмечается, что они содержат ложные обвинения в адрес местных политиков – от хищения средств до сексуальных домогательств и злоупотреблений.

Представитель Министерства внутренних дел Германии подтвердил, что правительство следит за дезинформационной кампанией, получившей название "Матрешка", но не принимает активных мер.

"На данный момент эта кампания не имеет значительного охвата в интернете. Это не означает, что мы можем ослабить бдительность или что-то в этом роде. Это по-прежнему серьезная дезинформационная кампания", – сказал он.

"АдГ", занявшая второе место на прошлогодних всеобщих выборах, что стало лучшим результатом для ультраправой партии со времен Второй мировой войны, продолжает набирать поддержку в преддверии нескольких выборов в федеральных землях, которые состоятся в сентябре.

В восточной земле Саксония-Анхальт у партии есть все шансы получить абсолютное большинство 6 сентября, что позволит ей впервые возглавить правительство земли.

Также сообщалось, что правящая немецкая партия – Христианско-демократический союз (ХДС) – сформировала широкую команду специалистов, которые будут консультировать её в ходе кампании перед земельными выборами, чтобы противостоять "АдГ".