Ультраправая "АдГ" лидирует в опросах перед ключевыми земельными выборами в Германии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") остается лидером опросов за пять недель до ключевых выборов в восточной земле Саксония-Анхальт, где она может получить беспрецедентное абсолютное большинство и впервые прийти к власти на уровне земли.

Данные опроса компании Infratest dimap приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, рейтинг "АдГ" составляет 41%, что значительно превышает показатель Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца (24%).

Далее следуют три левые партии: "Левые" – 13%, социал-демократы (СДПГ) – 7% и "Зелёные" – 5%.

"АдГ" никогда не участвовала в правительственных коалициях на уровне земель, поскольку все другие ведущие немецкие партии отказываются сотрудничать с ней в рамках политики, известной как "брандмауэр".

Однако 41% может оказаться достаточным для того, чтобы "АдГ" получила абсолютное большинство в земельном парламенте в Магдебурге, в зависимости от того, сколько мелких партий не преодолеют 5-процентный барьер, необходимый для получения мест в парламенте.

Это позволило бы ультраправой политической силе обойти "брандмауэр" и впервые взять под контроль правительство земли.

Выборы в федеральной земле состоятся 6 сентября, за две недели до голосования в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине, где "АдГ" также демонстрирует высокие результаты в опросах.

Компания Infratest dimap опросила 1 149 избирателей в Саксонии-Анхальт, имеющих право голоса, по телефону и онлайн в период с 23 по 28 июля.

Согласно опросу, недовольство правительством земли в Магдебурге – в состав которого входят ХДС, СДПГ и "Свободные демократы" – продолжает расти. Лишь 29% опрошенных в настоящее время очень довольны или довольны работой правительства.

На вопрос, какая партия должна возглавить следующее правительство земли, согласно последнему опросу, "АдГ" и ХДС идут почти наравне.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Свен Шульце призвал как можно скорее прекратить кадровые дебаты в правящем блоке ХДС/ХСС, чтобы не навредить предвыборной кампании в местный парламент.

Его призыв прозвучал на фоне кадровых перестановок в правительстве канцлера Фридриха Мерца после того, как Йенс Шпан был вынужден уйти в отставку с поста председателя фракции ХДС/ХСС из-за скандала, связанного с тем, что он воспользовался услугами суррогатной матери в США.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": "Детские проблемы" команды Мерца: как перестановки в правительстве вызвали кризис в Германии.