ЗМІ: у Німеччині попереджають про кампанію РФ "Матрьошка" напередодні виборів

У Німеччині фіксують зростання кількості кампаній дезінформації, які підтримує Росія, напередодні виборів у федеральних землях.

Про це Reuters сказали обізнані співрозмовники у сфері безпеки, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, ці кампанії часто спрямовані проти місцевих політичних суперників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Вони зазначили, що російські кампанії мають на меті поляризувати політичний клімат та дискредитувати чинну владу та інші партії.

Чотири джерела в органах безпеки повідомили, що німецькі органи влади впевнені: ці кампанії централізовано координуються з Росії за допомогою низки компаній.

У рамках цих кампаній через соціальні мережі поширюються відео, переважно англійською мовою, з логотипами авторитетних ЗМІ, зокрема BBC та німецького телеканалу ARD.

Зазначається, що вони містять неправдиві звинувачення проти місцевих політиків – від розкрадання коштів до сексуальних домагань та зловживань.

Речник Міністерства внутрішніх справ Німеччини підтвердив, що уряд стежить за дезінформаційною кампанією, яку назвали "Матрьошка", але не вживає активних заходів.

"Наразі ця кампанія не має значного охоплення в інтернеті. Це не означає, що ми можемо ослабити пильність чи щось подібне. Це залишається серйозною дезінформаційною кампанією", – сказав він.

"АдН", яка посіла друге місце на минулорічних загальних виборах, що стало найкращим результатом для ультраправої партії з часів Другої світової війни, продовжує набирати підтримку напередодні кількох виборів у федеральних землях, що відбудуться у вересні.

У східній землі Саксонія-Ангальт партія має всі шанси здобути абсолютну більшість 6 вересня, що дозволить їй вперше очолити уряд землі.

Також писали, що керівна німецька партія – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – сформувала широку команду фахівців, які надаватимуть їй консультації під час кампанії до земельних виборів, щоб протистояти "АдН".