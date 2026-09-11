Годовщина 9/11: как действия США после теракта сыграли на руку Путину и какие выводы сделать

Вскоре после начала российского вторжения в Украину американский историк Тимоти Снайдер принял участие в публичной дискуссии в Праге.

Он вспоминает, что один человек в футболке с российским фашистским лозунгом взял микрофон и спросил, почему Россия должна соблюдать какие-либо правила, если американцы не соблюдали их в Ираке в 2003 году. Снайдер ответил, что правила остаются правилами: американское вторжение было незаконным, но две ошибки не делают одну из них правильной.

К годовщине трагических событий, произошедших в Соединённых Штатах 11 сентября 2001 года, первый заведующий кафедрой новейшей истории Европы в Университете Торонто Тимоти Снайдер подготовил статью.

Об ошибках внешней политики Соединенных Штатов, абсурдной лжи России и том, чему американцы должны поучиться у украинцев, – в его материале Избежать ошибок Америки. Снайдер о провале США после терактов 9/11 и уроках для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Американцы отреагировали на события 9/11 (11 сентября 2001 года) именно так, как того хотели террористы.

Очевидным ответом на 11 сентября должно было стать избавление от зависимости от ископаемого топлива.

Если бы США не зависели от нефти, то вообще не были бы столь вовлечены в дела Ближнего Востока. Если бы они инвестировали в экологически чистые источники энергии, то смогли бы сдержать глобальное потепление, предотвратить дальнейшие войны на Ближнем Востоке и не допустить формирования в России углеводородной олигархии Путина.

Но этого не произошло. Впоследствии началось вторжение в Ирак.

Соединённые Штаты солгали о причинах вторжения в Ирак.

В конечном итоге это подорвало доверие американцев к собственному правительству и создало условия для появления такого политика, как Трамп. А эти выдуманные предлоги заложили основу для нарушения одного из главнейших принципов международного права – запрета на неспровоцированные агрессивные войны.

Было бы неправильно утверждать, что возглавленное США вторжение в Ирак стало причиной российского вторжения в Украину в 2014 году.

Но американская война, безусловно, облегчила Путину задачу.

Он пришёл к выводу, что великие державы могут вторгаться в другие страны, прикрываясь грандиозной ложью.

Россияне довели ложь до ещё большего абсурда: украинцы якобы все были геями, все – нацистами и все – евреями. Украинского государства якобы не существовало – но в то же время оно угнетало россиян. Несмотря на то, что Россия сама была авторитарным режимом, она якобы должна была принести демократию Украине, которая уже была демократическим государством.

После провокации в 2001 году Америка отреагировала именно так, как хотели террористы, и тем самым помогла создать мир, в котором терроризм стал настолько привычным явлением, что мы уже едва понимаем, когда уместно употреблять это слово.

Путин и Трамп используют его, чтобы называть своих врагов террористами, хотя сами прибегают к государственному террору. Сам Трамп нормализовал терроризм, пытаясь удержаться у власти силой в январе 2021 года.

А война Дональда Трампа против Ирана чрезвычайно непопулярна – и, очевидно, проиграна.

Соединённые Штаты бессмысленно потратили на Ближнем Востоке боеприпасы, которые могли бы спасти жизни в Украине, чем помогают Владимиру Путину.

Но Трамп не прекращает войну. Возможно, он надеется, что иранский режим окажет ему услугу, нанеся удар по территории Соединённых Штатов. Тогда он сможет попытаться приостановить выборы или развернуть ещё больше американских войск в ещё большем числе американских городов – и оставаться у власти неограниченно долго.

Но не нужно делать то, что террорист хочет заставить вас сделать.

Сидя под землей в Харькове, в темные предрассветные часы, я вспоминаю украинцев, которых видел прошлой ночью. Они собрались под землей на публичное мероприятие, улыбались, пили вино и говорили об идеях. Они не делали того, чего хотят террористы. Не сдавались и не подчинялись, а думали о будущем.

Именно это сегодня, в эту страшную годовщину, должны делать американцы. Не поддавайтесь на провокации. Не входите в ментальный мир террориста.

Подробнее – в статье Тимоти Снайдера Избежать ошибок Америки. Снайдер о провале США после терактов 9/11 и уроках для Украины.