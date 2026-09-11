Річниця 9/11: як дії американців після теракту сприяли Путіну і які висновки слід зробити

Невдовзі після початку російського вторгнення в Україну американський історик Тімоті Снайдер взяв участь у публічній дискусії в Празі.

Він згадує, що одна людина у футболці з російським фашистським гаслом взяла мікрофон і запитала, чому Росія повинна дотримуватися будь-яких правил, якщо американці не дотримувалися їх в Іраку у 2003 році. Снайдер відповів, що правила залишаються правилами: американське вторгнення було незаконним, але дві помилки не роблять одну з них правильною.

До річниці трагічних подій, які сталися в Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року, перший голова кафедри новітньої історії Європи в Університеті Торонто Тімоті Снайдер підготував статтю.

Про помилки зовнішньої політики Сполучених Штатів, абсурдну брехню Росії і те, чого американці мають повчитися в українців, – в його матеріалі Уникнути помилок Америки. Снайдер про провал США після терактів 9/11 і уроки для України. Далі – стислий її виклад.

Американці відреагували на події 9/11 (11 вересня 2001 року) саме так, як хотіли терористи.

Очевидною відповіддю на 11 вересня мало стати позбавлення себе залежності від викопного палива.

Якби США не залежали від нафти, то взагалі не були б настільки втягнуті в справи Близького Сходу. Якби інвестували в чисті джерела енергії, то могли б стримати глобальне потепління, запобігти подальшим війнам на Близькому Сході й не допустити формування в Росії вуглеводневої олігархії Путіна.

Але цього не сталося. Згодом почалося вторгнення в Ірак.

Сполучені Штати збрехали про підстави для вторгнення в Ірак.

Зрештою це підірвало довіру американців до власного уряду й створило умови для появи такого політика, як Трамп. А ці вигадані приводи заклали основу для порушення одного з найголовніших принципів міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн.

Було б неправильно стверджувати, що очолюване США вторгнення в Ірак спричинило російське вторгнення в Україну у 2014-му.

Але американська війна, безумовно, полегшила Путіну завдання.

Він дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, прикриваючись грандіозною брехнею.

Росіяни довели брехню до ще більшого абсурду: українці нібито всі були геями, всі – нацистами і всі – євреями. Української держави нібито не існувало – але водночас вона пригнічувала росіян. Попри те, що Росія сама була авторитарним режимом, вона нібито мала принести демократію Україні, яка вже була демократичною державою.

Після провокації у 2001 році Америка відреагувала саме так, як хотіли терористи, і тим самим допомогла створити світ, у якому тероризм став настільки звичним явищем, що ми вже ледве розуміємо, коли доречно вживати це слово.

Путін і Трамп використовують його, щоб називати своїх ворогів терористами, хоча самі вдаються до державного терору. Сам Трамп нормалізував тероризм, намагаючись утриматися при владі силою в січні 2021 року.

А війна Дональда Трампа проти Ірану є надзвичайно непопулярною – і, очевидно, програною.

Сполучені Штати безглуздо витратили на Близькому Сході боєприпаси, які могли б урятувати життя в Україні, чим допомагає Владіміру Путіну.

Але Трамп не припиняє війну. Можливо, сподівається, що іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути ще більше американських військ у ще більшій кількості американських міст – і залишатися при владі необмежено довго.

Але не треба робити те, чого терорист хоче змусити вас зробити.

Сидячи під землею у Харкові, у темні передранкові години, я згадую українців, яких бачив минулої ночі. Вони зібралися під землею на публічний захід, усміхалися, пили вино й говорили про ідеї. Вони не робили того, чого хочуть терористи. Не здавалися і не підкорялися, а думали про майбутнє.

Саме це сьогодні, в цю страшну річницю, повинні робити американці. Не піддавайтеся на провокації. Не входьте у ментальний світ терориста.

Докладніше – в статті Тімоті Снайдера Уникнути помилок Америки. Снайдер про провал США після терактів 9/11 і уроки для України.