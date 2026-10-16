Как в Квебеке победила партия сепаратистов и состоится ли референдум о независимости

19 октября в канадской провинции Альберта состоится консультативный референдум о поддержке выхода из состава Канады. Предварительные опросы дают неутешительный прогноз для сторонников сепаратизма.

Впрочем, Альберта – не единственная провинция, в которой есть люди, неравнодушные к вопросу независимости. На прошлой неделе в Квебеке прошли выборы в местный парламент, и на них впервые за долгое время победила партия, выступающая за отделение провинции.

О том, существует ли угроза, что "стабильная и спокойная" Канада изменит свои границы на карте, и почему ситуации в Квебеке и Альберте по сути разные, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Романской Квебек под властью сепаратистов: может ли провинция выйти из состава Канады и при чём здесь Трамп. Далее – краткое изложение статьи.

Чтобы понять истоки сепаратизма в Квебеке, стоит обратиться к истории.

В начале XVII века в нынешнюю Канаду прибыли именно французские колонисты и основали поселение именно на территории современного Квебека.

Параллельно с этим англичане начали колонизацию Канады.

А в 1763 году король Людовик XV продал французские колонии Великобритании – местных жителей поставили перед фактом.

И еще более острым, чем языковой и культурный вопрос, был религиозный, ведь англичане были протестантами, а французы – католиками. Именно с тех пор католическая церковь стала ощутимо влиять на жизнь провинции – вплоть до середины прошлого века.

Все эти годы квебекцы не чувствовали себя равными с англоязычными соотечественниками.

Квебек лелеял свою культуру и язык отдельно от остальной Канады – и отдельно от Франции тоже. Ведь сепаратизм в Квебеке не предполагает воссоединения с бывшей метрополией – квебекцы не считают себя "французами". В конце концов, даже в конституции Канады они признаны отдельным народом.

Современное движение за отделение от Канады началось в середине прошлого века, во время так называемой "Тихой революции" и прихода к власти либералов. Именно тогда общество начало отходить от вездесущего влияния католической церкви, развивать образование и экономику, а также – задумываться о разрыве с Оттавой.

В 1980-м и 1995-м годах Квебекская партия проводила референдумы, на которых идею независимости поддержала менее половины населения.

В 1998 году Верховный суд Канады постановил, что Квебек не может в одностороннем порядке отделиться по собственному решению. В то же время явное большинство в пользу отделения создало бы обязательство вести конституционные переговоры по этому вопросу.

И, наконец, в октябре 2026 года на выборах в Национальную ассамблею вновь побеждает Квебекская партия и единолично формирует правительство.

В своей предвыборной программе она обещала снизить налог на бензин, провести реформу образования и медицины, а также организовать третий референдум о независимости.

Впрочем, похоже, сторонникам отделения помешал президент США Дональд Трамп.

После его заявлений о "Канаде как 51-м штате" они решили не спешить терять защиту федерации и оставаться в одиночестве в сложной геополитической ситуации.

Поэтому в Квебекской партии заявили: третий референдум о независимости проводить не будут, пока президентом является Трамп.

В отличие от Квебека, сепаратистское движение в Альберте в значительной степени опирается на экономические факторы, а не на культурные и политические. Мол, экономически развитые западные провинции "финансово содержат остальную часть Канады".

Но здесь влияние президента США противоположное. Расследование Financial Times раскрыло серию тайных контактов между командой Дональда Трампа и представителями сепаратистского движения Альберты.

Однако большинство жителей Альберты против отделения (по последним опросам – около 70% против).

Как и в случае с Квебеком, ситуация с сепаратизмом здесь останется, скорее всего, на уровне политических лозунгов.

Подробнее – в материале Ольги Романской Квебек под властью сепаратистов: может ли провинция выйти из состава Канады и при чём здесь Трамп.