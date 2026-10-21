Как канадские сепаратисты проиграли выборы и почему это не конец проблем

19 октября на референдуме большинство жителей канадской Альберты высказались за сохранение провинции в составе Канады. По предварительным подсчётам, за это проголосовали более 75 % избирателей. И лишь почти 25% высказались даже не за саму независимость, а за инициирование нового, уже юридически значимого референдума о независимости.

На первый взгляд, это – убедительная победа канадского федерализма, федерального премьера Марка Карни и его Либеральной партии.

С другой стороны, каждый четвёртый избиратель нефтяной провинции поддержал идею запуска процесса отделения. До недавнего времени сепаратизм был маргинальным политическим явлением, а теперь получил заметную общественную поддержку.

О том, почему Альберта вновь заговорила о независимости, что повлияло на результаты референдума и что они означают, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского Канадское "нет" сепаратизму: почему референдум в Альберте стал провалом для Трампа, но не снял угрозу. Далее – краткое изложение статьи.

В отличие от Квебека, где сепаратистское движение опирается прежде всего на особую франкоязычную идентичность, причины недовольства в Альберте – преимущественно экономические.

Провинция является главным нефтедобывающим регионом Канады.

Жители провинции считают, что Оттава несправедливо перераспределяет доходы от экономической деятельности, вводит чрезмерные экологические ограничения и препятствует строительству трубопроводов, необходимых для выхода на новые рынки.

У этой истории довольно долгая история.

До пандемии сепаратистские партии Альберты были довольно маргинальными.

И только после 2020 года недовольные федеральной политикой активисты начали организовываться, привлекать финансирование и проникать в политические структуры. И прежде всего в Объединенную консервативную партию (UCP), которую сейчас возглавляет премьер-министр Альберты Даниэль Смит.

Именно эти группы стали движущей силой кампании за проведение референдума.

Сама премьер-министр Альберты не поддерживала идею независимости.

Напротив, она открыто выступила за сохранение провинции в составе Канады, подчеркивая экономические и правовые риски отделения. В частности, в публичных дискуссиях Смит приводила оценку возможных переходных затрат на независимость в размере более 400 млрд канадских долларов.

Всего на референдум было вынесено целых десять вопросов.

Пять из них касались иммиграции, доступа к медицинским, образовательным и социальным услугам, а также подтверждения гражданства во время выборов. Еще четыре – конституционных полномочий провинции, включая назначение судей, упразднение Сената и изменение отношений с федеральным правительством в сторону большей автономии.

И только последний, десятый вопрос предусматривал выбор между сохранением Альберты в составе Канады и запуском процедуры для проведения будущего референдума о независимости.

Предварительные результаты референдума показали, что жители Альберты проголосовали против независимости, но за большую автономию от Оттавы.

Это позволяет Смиту заявлять о победе своей концепции "сильной Альберты в объединенной Канаде".

На результаты повлиял и американский фактор. Чем активнее президент США Дональд Трамп говорил о поглощении Канады, тем легче его канадским оппонентам было представлять вопрос национального единства как вопрос защиты суверенитета.

Для центрального правительства Канады результаты референдума – важная политическая победа. Премьер страны Марк Карни получает возможность укрепить позиции либералов в крупных городах Альберты, прежде всего в Калгари и Эдмонтоне, которые традиционно были сложными для их Либеральной партии.

В то же время 25 % сторонников референдума о независимости – это значительный политический ресурс, который даст импульс для продолжения своей кампании.

Подробнее – в материале Дмитрия Шеренговского Канадское "нет" сепаратизму: почему референдум в Альберте стал провалом для Трампа, но не снял угрозу.