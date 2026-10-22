СМИ: в ЕС ищут представителя для возможных переговоров с Путиным, среди кандидатов – Стубб

Дипломаты и должностные лица в ЕС пока не пришли к согласию относительно того, кто лучше всего представлял бы Европейский Союз на предстоящих переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Вопрос о поиске представителя от ЕС приобрел особую актуальность на этой неделе после того, как специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетил Россию. Там он предложил Путину трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться прекращения огня.

"Президент Путин не признает Европейский Союз в качестве авторитета. Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, он не разговаривает с Каей Каллас. Он прекратил общение с другими европейскими лидерами, в частности с Эмманюэлем Макроном", – заявил президент Чехии Петр Павел.

Он добавил, что ЕС должен определить лицо или группу лиц, которые будут выступать от имени Европы. Это не обязательно должны быть представители ЕС или НАТО, а просто лидеры, которым другие предоставят мандат на ведение переговоров.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, непосредственно вела переговоры с Трампом по вопросам торговли, тогда как председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее наладил канал связи с Кремлем через свой офис. Главный дипломат ЕС Кая Каллас – еще одна потенциальная фигура, отстаивающая интересы Европы в целом.

"Мы не можем выступить с двумя или тремя людьми, которые все будут выступать от имени ЕС. Выбор того, кто в итоге будет представлять ЕС, будет основываться на том, что принесет наибольшую пользу, а не на личной борьбе за власть или нарциссических пристрастиях", – сказал дипломат ЕС изданию на условиях анонимности.

Одно имя за пределами механизмов ЕС, которое привлекает внимание, по мнению издания, – это Александр Стубб, президент Финляндии. В его пользу говорят два ключевых фактора: он, пожалуй, имеет лучшие отношения с Трампом среди лидеров ЕС, а Финляндия обладает многолетним опытом взаимодействия с Россией, ведь эти две страны имеют общую границу протяженностью 1 300 километров и в прошлом воевали между собой.

"Стубб вызывает интерес благодаря финскому опыту и традиционному диалогу с Россией. Они лучше, чем кто-либо с нашей стороны, знают что нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности в такой ситуации", – заявило источник издания.

Другой дипломат ЕС отметил, что Стубб был единственным человеком, продемонстрировавшим политическое лидерство на высоком уровне, и мог бы выступить в роли европейского посланника на предстоящем мирном саммите.

Ранее, 21 октября, Стив Уиткофф по итогам своих встреч с Зеленским и Путиным заявил, что обсуждение вопросов о прекращении российско-украинской войны будет продолжено в формате трехсторонних переговоров на техническом уровне.

СМИ писали, что после переговоров Уиткоффа и украинская, и российская сторона согласились на возобновление трехсторонних переговоров с участием США с целью завершения войны.