Axios: украинцы и россияне приняли предложение возобновить трехсторонние переговоры с США

По словам американского чиновника, после переговоров в Осло и Санкт-Петербурге и украинская, и российская сторона согласились на возобновление трехсторонних переговоров с участием США с целью прекращения войны.

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Один из американских чиновников сообщил изданию, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили провести трехстороннюю встречу на техническом уровне между США, Россией и Украиной.

"Это предложение вчера в Осло поддержали украинцы, а сегодня в Санкт-Петербурге – россияне", – отметил чиновник.

После встречи с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в среду помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил российским журналистам, что Владимир Путин согласился провести трехсторонние переговоры в ноябре.

"Президент (российский лидер. – Ред.) проинформировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме. Эта тема касается построения системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта", – сказал он, добавив, что переговоры могут состояться в Абу-Даби.

Ушаков заявил, что Путин был готов возобновить трехсторонние переговоры ещё несколько недель назад, но, якобы, украинские удары по России в день парламентских выборов привели к их отмене.

Советник Путина отметил, что Уиткофф проинформировал Путина о переговорах в Осло. "Переговоры в Осло не дали ничего существенного для разрешения украинского кризиса", – сказал Ушаков.

Как сообщалось, переговоры в Санкт-Петербурге в среду начались с освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Уиткофф во время встречи с Путиным назвал российского лидера "гуманистом".