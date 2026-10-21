Уиткофф анонсировал трехсторонние переговоры на техническом уровне

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по итогам своих встреч с президентом Владимиром Зеленским в Осло и главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что обсуждение вопросов, касающихся прекращения российско-украинской войны, будет продолжено в формате трехсторонних переговоров на техническом уровне.

Об этом он написал в социальной сети X в среду, 21 октября, передает "Европейская правда".

Уиткофф заявил, что встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, чтобы "развить успехи, достигнутые в Осло вместе с президентом Зеленским, и обсудить рамки мирного урегулирования". Также он напомнил об освобождении американского гражданина Стивена Габбарда, который находился под стражей в России.

Спецпосланник Трампа отметил, что обсуждения были "конструктивными".

"Эти обсуждения были конструктивными и будут продолжены в формате трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной на техническом уровне", – сообщил Уиткофф.

Он добавил, что Трамп, "как и прежде, стремится к завершению этой войны и достижению всеобъемлющего, прочного мира".

СМИ писали, что после переговоров в Осло и Санкт-Петербурге, по словам американского чиновника, и украинская, и российская сторона согласились на возобновление трехсторонних переговоров с участием США с целью завершения войны.

Как сообщалось, специальный представитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в среду по вопросу урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

Переговоры в России начались с освобождения американского учителя Стивена Габбарда, который находился под стражей в РФ более четырех лет. 74-летний учитель на пенсии из штата Мичиган был признан Государственным департаментом США незаконно задержанным.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что попросил Путина освободить американца – и РФ ничего не требовала взамен.