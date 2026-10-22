Какой ценой Румыния получила новое правительство и почему проиграли ультраправые

После пяти месяцев политического кризиса и трёх неудачных попыток Румыния наконец-то получила нового премьер-министра и правительство.

Из 18 министерских постов 12 – то есть две трети – заняли представители Социал-демократической партии (PSD).

Фактически, согласившись отказаться от премьерского кресла, социал-демократы обеспечили себе контроль над большинством ключевых правительственных портфелей.

Особое значение этому результату придает тот факт, что именно PSD дала старт нынешнему кризису. Однако победа социал-демократов может оказаться для них пирровой.

О том, кто выиграл и кто проиграл от компромисса, и как могут развиваться дальнейшие события в Румынии, читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из Совета внешней политики "Украинская призма" Румыния родила правительство. Как долгий политический кризис оставил ультраправых без власти. Далее – краткое изложение.

20 октября парламент Румынии выразил вотум доверия правительству Луки Никулеску.

Несмотря на формально независимого премьера, реальные рычаги влияния на деятельность кабинета сосредоточены именно в руках социал-демократов.

Такая конфигурация создает для нового главы правительства Луки Никулеску довольно необычную ситуацию. Формально именно он возглавляет правительство и отвечает за реализацию его программы, однако у большинства министров есть собственный центр политического влияния за пределами кабинета премьер-министра.

Особую роль в этой конфигурации может сыграть вице-премьер от Социал-демократической партии (PSD) Мариан Някшу, который имеет тесные связи с партийным руководством и значительный опыт политической работы.

Именно Някшу может стать главным координатором деятельности министров-социал-демократов и посредником между руководством PSD и премьером.

Однако социал-демократы прекрасно понимают, что нынешний успех может оказаться пирровой победой.

Они могут столкнуться с проблемой, которая в свое время стала одной из причин распада предыдущей коалиции.

Весной 2026 года PSD выступила против политики жесткой бюджетной экономии. Однако, несмотря на некоторое улучшение экономических показателей, фундаментальные проблемы румынской экономики никуда не исчезли.

Новому правительству придётся продолжать бюджетную консолидацию, сдерживать рост государственных расходов и в то же время выполнять социальные обязательства перед населением. Социал-демократы, которые ещё несколько месяцев назад критиковали политику затягивания поясов, теперь сами будут отвечать за значительную часть её реализации.

Следующие парламентские выборы в Румынии должны состояться в 2028 году. Это шанс для либералов.

Национал-либеральная партия (PNL) могла бы сейчас перейти в оппозицию, дистанцировавшись от непопулярных решений будущего кабинета. Однако в PNL выбрали другой сценарий – поддержать правительство Никулеску во время голосования, но отказаться от участия в его составе.

Время до парламентских выборов для PNL и ее лидера Илие Боложана может стать возможностью перезапустить партию и вернуть ей статус главной правоцентристской силы страны.

Таким образом, пятимесячный правительственный кризис завершился компромиссом, который позволил каждому из его участников объявить о собственной победе.

Президент Никушор Дан получил независимого премьера, социал-демократы – контроль над большинством правительственных портфелей, а либералы – возможность перейти в оппозицию и начать подготовку к следующим выборам.

Проигравшей стороной можно назвать ультраправых.

Завершение политического кризиса лишило AUR шанса на досрочные выборы и приход к власти уже в начале следующего года.

Подробнее – Сергей Герасимчук и Ростислав Климов Румыния родила правительство. Как долгий политический кризис оставил ультраправых без власти.