Россия высылает сотрудников венгерского посольства и консульств в ответ на шаг Будапешта

Министерство иностранных дел России заявило, что страна вышлет сотрудников венгерских дипломатических представительств.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, как сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, 1 октября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Российской Федерации, которому выразили "решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием" властей Венгрии к ряду российских дипломатических сотрудников покинуть территорию страны.

В ответ на это Россия решила выслать группу сотрудников посольства Венгрии в Москве, генеральных консульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани.

Они должны покинуть территорию страны в течение двух недель.

Стоит напомнить, что в 2022 году расследование венгерского портала Direkt36 и канала RTL выявило: в то время как большинство стран ЕС приняли решение об высылке российских дипломатов после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Венгрии их число выросло почти на треть.

А журналисты-расследователи совместно с европейскими службами безопасности установили, что Владимир Путин поручил группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу Орбана. План предусматривал размещение российских экспертов по манипулированию социальными сетями в посольстве РФ в Будапеште.

В мае этого года Венгрия тихо выслала российского разведчика, который действовал под дипломатическим прикрытием и проник в правые и внешнеполитические аналитические центры, близкие к правительству Виктора Орбана.