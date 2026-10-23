Как после бегства Кравченко Киев вернулся к реформе прокуратуры и устроит ли это ЕС

После бегства генерального прокурора Руслана Кравченко в Вену открылось новое окно возможностей для реформы прокуратуры.

Не будет преувеличением сказать, что и.о. генпрокурора Антон Ковальский публично вернул прокуратуру на курс евроинтеграции. Он провел встречу с европейскими партнерами (а это, на фоне его предшественника, уже является весомым шагом!) и приступил к выполнению обещания в дальнейшем не назначать должностных лиц без конкурсов (а это было одним из ключевых требований со стороны ЕС).

Уже после смены генерального прокурора правительство наконец согласовало и внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реформе прокуратуры. Разрабатывался он еще во времена Кравченко, но точно не продвигался бы, пока тот оставался на посту.

О том, соответствует ли предложение правительства тому, чего ожидал ЕС, читайте в статье руководителя направления "Правопорядок" Лаборатории законодательных инициатив Евгения Крапивина Ликвидация "империи Кравченко". Что меняет реформа прокуратуры, на которой настаивает Брюссель. Далее – краткое изложение.

Реформа прокуратуры, к сожалению, носит постоянный характер. Последняя значительная попытка изменить эту структуру произошла во времена генпрокурора Руслана Рябошапки, который располагал всеми ресурсами "монобольшинства" для реализации самых амбициозных идей в отношении этого органа правосудия. Впрочем, тогда всё ограничилось аттестацией прокуроров и реорганизацией прокуратур.

Даже в тот период, когда генеральный прокурор Руслан Кравченко создавал под себя "прокурорскую империю", часть рабочих групп, международные и привлеченные эксперты продолжали работать над законодательными решениями для структурной реформы прокуратуры.

Результатом их работы стал законопроект №16144, внесенный 12 октября правительством как евроинтеграционный. Им обещают выполнить большинство обязательств, которые взяла на себя Украина (часть из них касается Ukraine Facility – около 1 млрд евро макрофинансовой помощи).

Логика документа довольно четкая: ослабить полномочия генерального прокурора, ограничив его возможность по собственному усмотрению назначать прокуроров на руководящие должности в структурных подразделениях. И в то же время усилить Совет прокуроров Украины (СПУ) – орган прокурорского самоуправления, который будет организовывать отбор на основе профессиональных качеств, участвовать в оценке прокуроров и защищать их независимость.

Вопрос назначения и увольнения самого генпрокурора – более сложный и имеет конституционные ограничения. Поэтому в этот законопроект его не включили, он рассматривается отдельно.

Законопроект № 16144 охватывает три блока обязательств, определенных как в плане финансирования Украины в обмен на реформы Ukraine Facility, так и в "Дорожной карте" по верховенству права, которую Украина приняла в качестве одного из условий открытия первого переговорного кластера.

Первый блок касается конкурсов на руководящие должности в системе прокуратуры.

Второе требование ЕС к реформе – институциональное укрепление самоуправляемых прокурорских органов, Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Третье требование ЕС – введение дисциплинарной ответственности и оценки прокуроров.

Главное преимущество законопроекта – его комплексность. Он выполняет большинство евроинтеграционных требований, сохраняет логику институционального укрепления прокурорского самоуправления и ограничивает влияние генерального прокурора.

В то же время законопроект имеет и недостатки. Например – отсутствие международных экспертов в процедурах предварительной оценки добросовестности или конкурсах на руководящие должности.

По мнению Лаборатории законодательных инициатив, недостатки ещё можно исправить в ходе доработки в Верховной Раде. Или, наоборот, нивелировать первоначальный замысел авторов законопроекта.

По данным Лаборатории законодательных инициатив, правительство уже получило предварительное одобрение текста законопроекта от Еврокомиссии в ходе рабочих консультаций.

Принятие законопроекта будет засчитано как выполнение промежуточных критериев оценки по разделу 23 acquis ЕС. Это также положительно повлияет на выполнение макрофинансовых обязательств в рамках Плана Ukraine Facility и на международную поддержку Украины в целом.

Подробнее – в материале Евгения Крапивина Ликвидация "империи Кравченко". Что меняет реформа прокуратуры, на которой настаивает Брюссель.