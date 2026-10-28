Почему Украина тормозит с подключением к единой зоне платежей в евро и что из-за этого теряет

Молдова присоединилась к единой зоне платежей в евро (SEPA) ещё в прошлом году, а Украина до сих пор топчется на месте.

Законопроект 14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к SEPA, уже более года ожидает рассмотрения.

До сих пор дело не дошло даже до первого чтения, поскольку в зале нет голосов в его поддержку, и собрать их пока не удалось.

О том, почему в Украине тормозят его принятие и что он может изменить, – в колонке народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк Фобия депутатов, которая вредит украинцам. Парламент должен разблокировать "финансовый безвиз". Далее – краткое изложение колонки.

Автор колонки подчеркивает, что принятие законопроекта № 14327-д – это часть евроинтеграционных обязательств Украины и одно из принципиальных условий для получения международной помощи от ЕС и Всемирного банка.

Кроме того, по её словам, благодаря присоединению к SEPA украинцы и бизнес могут экономить на платежах до 10 млрд грн ежегодно.

Ольга Василевская-Смаглюк отмечает, что главным камнем преткновения является создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

"Это требование европейских директив по противодействию отмыванию средств и борьбе с тяжкими преступлениями. Реестр должен позволить быстро выяснить, где у человека есть счета или арендованный сейф. Этот реестр НЕ БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ и не будет содержать данных о том, сколько именно денег лежит на счете, каков оборот по картам или что именно хранится в сейфе. Для получения таких сведений необходимы отдельные законные основания – наличие сведений в ЕРДР и решение суда", – пишет народный депутат.

По её словам, подобный учёт счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей налоговая уже ведёт: банки сообщают ей об их открытии и закрытии. Однако европейские правила требуют такого же учёта и для счетов, которые люди открывают как частные лица.

Василевская-Смаглюк успакаивает, что ни один следователь не сможет произвольно получить данные, а для получения информации потребуется документ, служащий основанием.

"Поиск в реестре счетов и сейфов будет оставлять персональный след: система автоматически будет фиксировать, кто именно искал информацию и когда", – добавляет автор колонки.

Это, по её мнению, должно охладить интерес к реестру со стороны некоторых правоохранителей, которые сейчас почти беспрепятственно получают конфиденциальную информацию.

"Если удастся принять законопроект в первом чтении, то в ходе подготовки ко второму чтению можно будет работать над конкретными поправками. Но круг уполномоченных органов в любом случае необходимо будет четко определить", – отмечает народный депутат.

Кроме того, добавляет она, следует согласовать сроки подключения к реестру различных органов, и "здесь действующий проект требует изменений".

"Пока Украина не в SEPA, мы банально теряем деньги. Мы все – и граждане, и бизнес, и государство – вынуждены переплачивать за транзакции. Буквально каждый, кому приходится переводить деньги в любую из 41 страны SEPA или, наоборот, из них в Украину", – пишет Василевская-Смаглюк.

По её словам, из-за фобий депутатов в отношении реестра украинцы уже потеряли слишком много времени и денег.

"ЕС вскоре планирует перейти к новому пакету правил по противодействию отмыванию средств. И если мы не успеем пройти оценку по нынешним условиям – то придётся преодолевать ещё более высокую планку и выполнять более строгие требования.

Украине уже давно следовало воспользоваться возможностью, которую дает нам ЕС. Стоит сделать этот шаг хотя бы сейчас", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Ольги Василевской-Смаглюк Фобия депутатов, которая вредит украинцам. Парламент должен разблокировать "финансовый безвиз".