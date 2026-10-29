Как Франция разоблачает операции российской пропаганды и чему может поучиться Украина

Много лет во Франции господствовало убеждение, что гибридная война России – это проблема Восточной Европы. Мол, этот фронт – в Украине, Польше, странах Балтии. А Париж держится в стороне.

Последние годы заставили французское государство пересмотреть эту точку зрения. И то, как оно это делает, заслуживает внимания как в Киеве, так и в Брюсселе.

В 2021 году Франция создала при Генеральном секретариате обороны и национальной безопасности Viginum – орган по противодействию иностранному цифровому влиянию.

О том, чего уже добился новый орган и что из его опыта полезно Украине, читайте в колонке Поля-Мишеля Манандиза из Европейского центра стратегического анализа (CEAS) "Матрешка" и другие успехи: как Франция действует в гибридной войне с РФ и что стоит перенять Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Автор колонки объясняет, что декрет о создании Viginum охватывает операции, сочетающие несколько признаков: прямую или косвенную причастность иностранного государства или иностранного негосударственного субъекта; "искусственное или автоматизированное, массовое и преднамеренное" распространение контента; "явно неточные или вводящие в заблуждение" утверждения, способность нанести ущерб фундаментальным интересам нации.

"Гражданин, резко критикующий власть, под это определение не подпадает. А управляемая из-за рубежа сеть фейковых аккаунтов, имитирующая сайт ведущей газеты, – подпадает", – добавляет Поль-Мишель Манандиз.

Тем же декретом для надзора за работой служб созданы этический и научный комитеты.

"Подробные определения не сделали Viginum робким – это сделало его убедительным. Служба публикует подробные отчеты, доступные каждому", – отмечает представитель Европейского центра стратегического анализа (CEAS).

Среди прочего, эта служба, по словам автора колонки, описала кампанию RRN, которая создавала клоны французских ежедневных газет, а также задокументировала Portal Kombat (структурированную сеть из сотен порталов, распространяющих пророссийский контент для международной и европейской аудитории) и описала "Матрешку" (операцию, направленную против СМИ и фактчекеров в более чем 60 странах).

Параллельно действовал и ЕС, напоминает Поль-Мишель Манандиз.

Совет ЕС зафиксировал роль "Россотрудничества" в усилении российской пропаганды и использовании сети "Русских домов". Европарламент осудил задействование Московского патриархата РПЦ в качестве инструмента влияния. В 2026 году ЕС ввёл санкции против высокопоставленного чиновника Русской православной церкви за распространение пропаганды, оправдывающей агрессию против Украины.

А четвертый отчет Европейской службы внешних действий об угрозах FIMI (иностранные информационные манипуляции и вмешательство в информационное пространство), опубликованный в марте 2026 года, описывает манипуляцию информацией как ключевой инструмент России, интегрированный в более широкую гибридную стратегию.

Поль-Мишель Манандиз считает, что на основе подходов и деятельности французской службы Украине можно было бы дать пять рекомендаций.

Во-первых, различать поведение и взгляды. Французский подход показывает, что цель следует ставить не на отдельные взгляды, а на механику – иностранное происхождение, координацию, искусственное распространение, явную ложь.

Во-вторых, публиковать доказательства. Отчеты Viginum – конкретные, с указанием источников, открытые.

Третье – видеть архитектуру. Пропаганда, дезинформация, политическое влияние, манипуляция историей, кибероперации, саботаж, вербовка посредников, экономическое давление и ассоциативные сети усиливают друг друга. Анализировать их нужно как единую систему.

Четвертое – не преувеличивать. Viginum предупреждает: заметность нарратива еще не означает его реального влияния на мнения.

Пятое – привлекать общество, но по четким правилам. Граница между гражданской бдительностью и самосудом должна быть четкой, ведь именно ее нарушение лучше всего подпитывает вражескую пропаганду.

Подробнее – в колонке Поля-Мишеля Манандиза "Матрешка" и другие успехи: как Франция действует в гибридной войне с РФ и что стоит перенять Украине.