Как "ПиС" и Навроцкий заигрывают с ультраправыми и чем это может грозить

Противостояние между либеральным и правым лагерями в Польше усиливается, при этом внутри правых кругов разрушается многолетняя иерархия. Политики, которые раньше диктовали условия сотрудничества, вынуждены считаться с теми, кого пытались изолировать.

Это может даже разрушить широкий консенсус в стране относительно необходимости противостоять российской угрозе.

О тектонических сдвигах на правом фланге политики в Польше на фоне политической борьбы и о том, какие последствия могут иметь эти изменения, читайте в статье директора по научно-исследовательской работе ОО "Международный дипломатический альянс" Тараса Мышляева Друзья Кремля на пороге: как борьба за власть в Польше подрывает единство в противодействии РФ. Далее – краткое изложение статьи.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский пытался использовать Марш независимости для демонстрации политического единства правых и собственного лидерства.

Однако марш показал, насколько ограниченными стали его возможности определять повестку дня всего правого лагеря.

В Варшаве собрались сторонники различных правых кругов, но их лидеры шли в колонне по отдельности.

Зато президент Польши Кароль Навроцкий шел в передней части колонны. А одним из главных политических организаторов мероприятия оставался вице-маршал Сейма Кшиштоф Босак, возглавляющий "Национальное движение" – политическое движение, которое много лет соорганизует Марш независимости и стало одним из основателей "Конфедерации".

Показательной стала реакция самого Качиньского.

Вместо прежнего диктата условий сотрудничества он заявил о необходимости убедить "три Конфедерации" (Качиньский считает, что "Конфедерации" Босака и Менцена – это две отдельные политические силы, ну а третьей является "Конфедерация польской короны" Брауна) создать общий список не только в Сенат, но и в Сейм. И этим фактически признал, что возвращение "ПиС" к власти будет зависеть от договоренностей с конкурентами, которые уже не считают его бесспорным лидером.

Президент Навроцкий, которого партия Качиньского выдвинула кандидатом на президентских выборах, тем временем постепенно формирует альтернативный механизм консолидации правых сил.

Его политическое преимущество заключается в том, что он может поддерживать отношения с несколькими конкурирующими правыми кругами, не требуя от них подчинения "ПиС".

И дело не только в символическом лидерстве. По сообщению Onet, обсуждаемая схема президентско-сенатского пакта предусматривает для "ПиС" лишь 17 кандидатских округов, хотя партия в настоящее время имеет 31 сенатора. Еще несколько десятков округов могли бы получить кандидаты Навроцкого. Это означало бы перераспределение политического влияния в пользу президентского окружения.

Опросы подтверждают структурные изменения.

Поэтому, хотя Качиньский пока еще сохраняет руководство крупнейшей правой партией, он все меньше контролирует правых как политическое целое. Навроцкий может претендовать на роль ее координатора, тогда как "Конфедерации" получают возможность самостоятельно определять условия сотрудничества.

Еще в начале 2026 года Ярослав Качиньский категорически отвергал возможность союза с Гжегожем Брауном. В июне он заявил, что скорее останется без власти, чем создаст с ним коалицию. Называл Брауна опасным для Польши, в частности из-за российских связей его окружения.

Однако спустя несколько месяцев партию, которую Качиньский хотел оставить в стороне, стали рассматривать как возможного участника будущего правого большинства.

Ослабление лидерства Качиньского и выгоды от союза с Брауном уже заставляют польских правых пересматривать прежние ограничения.

Поэтому следующий вызов касается уже не только партийных союзов, но и способности государства проводить последовательную политику в сфере безопасности независимо от того, кто контролирует его институты.

От каких принципов политики они готовы отказаться ради завоевания власти и останется ли национальная безопасность той границей, которую они не осмелятся переступить?

Подробнее – в материале Тараса Мышляева Друзья Кремля на пороге: как борьба за власть в Польше подрывает единство в противодействии РФ.