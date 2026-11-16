СМИ: Эстония готовится к цифровому управлению правительством в случае нападения РФ

Эстония разрабатывает стратегию на случай российского вторжения, которая предусматривает возможность управление государственными цифровыми сервисами из-за границы.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на разработчиков стратегии, пишет "Европейская правда".

Эстонские чиновники разрабатывают новую стратегию повышения устойчивости к "судному дню" – hukukindlus (с эстонского – правовая определенность), которая позволит полностью управлять цифровыми сервисами государства из-за границы, если территория этой балтийской страны будет оккупирована иностранным врагом.

Сейчас Таллинн готовится перенести свои государственные сервисы в облако "либо на случай уничтожения центров обработки данных, либо если на территорию войдут войска и мы не сможем работать", отметил Тёну Грюнберг, один из разработчиков новой стратегии и бывший заместитель генерального секретаря по вопросам цифровой инфраструктуры и кибербезопасности в Министерстве юстиции и цифровых дел.

У Эстонии уже есть резервная копия данных в её "цифровом посольстве" в Люксембурге – фактически это копия всех документов страны – от реестров граждан до земельных кадастров и её законодательного кодекса.

"Теперь мы хотим действительно оставаться в сети, что бы ни случилось. Все критически важные службы остаются в сети… Все должно продолжать работать", – Грюнберг.

Правительство Эстонии создает защищенные приложения на платформах облачных провайдеров, в частности Microsoft Azure и Amazon Web Services, а также на собственной государственной облачной платформе. Страна переносит систему в своё "посольство данных" в Люксембурге и другие места в Европе, отметил Грюнберг.

Советник по вопросам IT-архитектуры и инфраструктуры в Министерстве юстиции и цифровизации Алан Аллмере отметил, что Эстония стремится минимизировать последствия наихудшего сценария.

"В идеале мы хотели бы создать системы, способные выдержать любой возможный кризис, но на самом деле ни одна страна не может предвидеть или устранить все риски. В самых худших сценариях нам также нужно сохранить надёжную основу, на которой можно будет восстановить цифровое государство Эстонии", – отметил он.

Аллмере, который руководит планом устойчивости на случай "судного дня", отметил, что страна также готовится к следующему вызову.

"Первый вопрос заключался в том, как гарантировать, что государственные данные Эстонии не исчезнут", – сказал он, имея в виду "посольство данных" в Люксембурге в качестве резервной копии.

"Следующий [вызов] заключается в том, как обеспечить, чтобы государство могло продолжать функционировать с этими данными во время кризиса… Мы также должны обеспечить, чтобы эти же данные оставались понятными и пригодными для использования через десятилетия", – добавил он.

Опасность для цифровых услуг стала очевидной для Эстонии ещё в 2007 году, когда страна столкнулась с волной кибератак, длившейся 22 дня и выведшей из строя значительную часть коммерческих и государственных услуг. Позже эстонские власти приписали эти атаки России.

Этот инцидент во многом стал первой масштабной современной кибератакой, направленной против государства. Он побудил Таллинн к коренной модернизации всей цифровой инфраструктуры, благодаря чему Эстония стала, по мнению некоторых, самым цифровым государством мира.

Эстонский план обеспечения устойчивости на случай "судного дня" является ярким примером того, как страны стремятся защитить своих граждан и сервисы с помощью делокализации. До недавнего времени дискуссия о цифровой безопасности, как правило, сосредотачивалась на сохранении контроля "рядом с домом" путем локального хранения данных и создания технологий и центров обработки данных на территории государства.

Напомним, эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна сообщил 15 ноября, что Эстония закрывает все пограничные пункты пропуска с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии.

14 ноября в Эстонии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны, была совершена неудачная попытка устроить диверсию – в МИД страны обвинили в этом Россию.