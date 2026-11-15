В Эстонии по заказу РФ была совершена попытка поджога на оборонном предприятии

В Эстонии на оборонном предприятии Threod Systems произошла неудачная попытка устроить диверсию – в МИД страны обвинили в этом Россию.

Об этом говорится в аккаунте Х Службы внутренних дел Эстонии и в заявлении главы эстонского МИДа Маргуса Тсахкны, сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в службе, подозреваемые пытались совершить поджог по заказу из России.

"В субботу, 14 ноября, в 3:06 утра была совершена попытка нападения на помещение оборонного предприятия Threod Systems, производящего дроны, с целью вызвать взрыв и поджечь здание. Мы быстро задержали подозреваемых. Мы предостерегаем даже не рассматривать подобные предложения о работе из России", – говорится в заявлении.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, неудачный поджог против эстонской компании оборонной промышленности Threod Systems был заказан российским военным разведывательным агентством ГРУ.

"Это ещё один пример того, как Россия использует диверсии и принуждение для дестабилизации общества, сеяния страха и отвлечения внимания от поддержки Украины. Сталкиваясь с новыми неудачами и отсутствием успехов на поле боя, Кремль всё чаще прибегает к диверсиям. Стойкость Украины и её стратегический импульс явно раздражают Путина", – написал Тсахкна.

Как заявил глава эстонского МИД, страна будет продолжать усиливать давление на Россию посредством санкций, изоляции и ограничений на поездки, пока она не прекратит агрессию против Украины и не возьмёт на себя полную ответственность за свои действия.

Напомним, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.

Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.