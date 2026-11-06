Что не так с правосудием в Украине и оценками его со стороны Еврокомиссии

В отчете ЕС о расширении Брюссель выявил ряд проблем украинской судебной системы.

В частности, отмечена необходимость сохранения участия международных экспертов в отборе членов ряда судебных органов. Также имеются замечания относительно реформирования системы юридического образования.

В то же время по некоторым вопросам Еврокомиссия могла бы быть более требовательной – это касается Конституционного и Верховного судов, адвокатуры, деклараций добропорядочности судей. Ведь в любом случае впоследствии недостаточный прогресс в этом станет препятствием на пути дальнейшего продвижения Украины в ЕС.

О темпах судебной реформы, где и почему Евросоюз должен быть более требовательным к Украине, читайте в статье Михаила Жернакова и Анастасии Кокалко из Фонда DEJURE Лучше, чем заслуживаем: как ЕС оценил правосудие в Украине и почему его осторожность опасна. Далее – краткое изложение статьи.

По сравнению с прошлогодним отчетом оценку темпов судебной реформы понизили с "определенного прогресса" до "ограниченного прогресса".

Европейская комиссия отмечает, что десять приоритетных реформ из "плана Качки-Кос" "остаются в основном невыполненными", а замедление процесса принятия законодательных решений вызывает беспокойство. Там, где удалось добиться прогресса, например в борьбе с коррупцией, это произошло в первую очередь благодаря тому, что антикоррупционные институты продолжали работать, опираясь на поддержку "чрезвычайно активного гражданского общества".

Эти оценки являются признанием того, как много сделали институты и общество за время полномасштабного вторжения, но как мало достигли в этом году украинские политики.

Повестка дня – простая и понятная. До конца 2026 года Верховная Рада должна вернуть международных экспертов с правом решающего голоса в комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей, расширить международный мандат Этического совета и назначить судей Конституционного суда из списка кандидатов, которые уже прошли проверку. В первой половине 2027 года должна состояться реформа конкурса на должности в Верховном суде, также необходимо устранить лазейку с досрочным выходом на пенсию, позволяющую избежать дисциплинарной ответственности.

Брюссель поставил точный диагноз, а лечение – задача Киева.

Хорошая новость заключается в том, что Брюссель действительно заинтересован в быстром продвижении Украины.

Но окно возможностей не будет открыто вечно. К тому же отсутствие реформ уже играет на руку недоброжелателям Украины.

Например, следующей весной во Франции состоятся президентские выборы, и в опросах лидирует кандидат от "Национального объединения". Марин Ле Пен выступает против членства Украины в ЕС, а депутаты Европарламента от ее партии приводят аргументы о коррупции, чтобы затормозить этот процесс. В Германии партия "Альтернатива для Германии" в сентябре набрала 43,8 % голосов на земельных выборах в Саксонии-Анхальт и в настоящее время лидирует в общенациональных опросах, а также однозначно будет претендовать на получение более широких полномочий в будущем. Немецкие ультраправые также широко используют нереформированность Украины для отрицания ее европейского пути.

Поэтому противникам евроинтеграции Украины даже не нужно придумывать аргументы. Их предоставляет каждая проваленная реформа или коррупционный скандал – а российская пропаганда обязательно их усилит.

Больше – в материале Михаила Жернакова и Анастасии Кокалко Лучше, чем заслуживаем: как ЕС оценил правосудие