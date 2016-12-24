Марокко двічі попереджало ФРН щодо планів тунісця здійснити теракт - ЗМІ

Субота, 24 грудня 2016, 18:15

Фото

Органи безпеки Марокко двічі направляли Німеччині попередження про можливі плани тунісця Аніса Амрі здійснити теракт.

Про це повідомляє Die Welt, з посиланням на джерело в марокканському уряді.

За інформацією джерела, органи безпеки Марокко попереджали німецьку розвідку BND 19 вересня та 11 жовтня 2016 щодо планів тунісця Аніса Амрі здійснити теракт.

"Інформуємо вас про те, що розвідувальні служби Марокко, зокрема DGST, попереджали офіційно двічі 19 вересня та 11 жовтня 2016 року своїх німецьких колег щодо схильностей Аніса Амрі та його готовності вчинити теракт", - йдеться у листі, яке опинилося у розпорядженні видання.

Копія листа - Die Welt

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення. За підозрою у причетності до теракту поліція розшукувала громадянина Тунісу.

Аніса Амрі було вбито у передмісті італійського міста Мілан в п'ятницю, 23 грудня.

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті підтвердив, що в передмісті Мілана застрелили громадянина Тунісу Аніса Амрі, підозрюваного у здійсненні теракту на ярмарку у Берліні.