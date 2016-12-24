Марокко предупреждало ФРГ относительно планов тунисца осуществить теракт

Суббота, 24 декабря 2016, 18:15

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Органы безопасности Марокко дважды направляли Германии предупреждение о возможных планах тунисца Аниса Амри осуществить теракт.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источник в марокканском правительстве.

По информации источника, органы безопасности Марокко предупреждали немецкую разведку BND 19 сентября и 11 октября 2016 относительно планов тунисца Аниса Амри осуществить теракт.

"Информируем вас о том, что разведывательные службы Марокко, в частности DGST, предупреждали официально дважды 19 сентября и 11 октября 2016 года своих немецких коллег относительно склонностей Аниса Амри и его готовности совершить теракт", - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания.

Копия письма - Die Welt

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения. По подозрению в причастности к теракту полиция разыскивала гражданина Туниса.

Анис Амри был убит в пригороде итальянского города Милан в пятницу, 23 декабря.

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити подтвердил, что в пригороде Милана застрелили гражданина Туниса Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта на ярмарке в Берлине.