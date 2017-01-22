У США більше 1 млн осіб взяли участь в антитрампівських протестах

Неділя, 22 січня 2017, 13:14

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Більше мільйона американців вийшли на вулиці США в знак протесту проти Дональда Трампа на наступний день після його інавгурації.

Про це повідомляє CNN.

"Більше мільйона осіб пройшли маршем по Вашингтону, округ Колумбія, та в інших американських містах в суботу (21 січня - Ред.), щоб виступити на підтримку прав жінок й висловити своє невдоволення з приводу обрання президентом Дональда Трампа", - повідомляє CNN.

Марш жінок привабив членів Конгресу, всесвітньо відомих особистостей та незліченну кількість звичайних громадян.

Люди вийшли на вулиці через ряд причин - питання імміграції, охорони здоров'я та через загальну антипатію до Трампа.

Проте більшість американців заявили, що хотіли показати підтримку жінкам, оскільки побоюються щодо можливого наступу на права жінок під час президентства Трампа.

За інформацією CNN, найбільша демонстрація пройшла у Вашингтоні, де протестувальники заповнили Пенсільванія-авеню, ту ж вулицю, якою напередодні йшов Трамп під час свого інавгураційного параду. Ввечері юрба рушила до Білого дому.

Марш у Вашингтоні (фото CNN)

Мадонна взяла участь у марші у Вашингтоні (фото CNN)

Чоловік одягнений як 16-й президент США Лінкольн, на марші у Вашингтоні (фото CNN)

За даними організаторів маршу, акції протесту відбулися в більш ніж 600 містах по всьому світу.

Організатори маршу вважають, що кількість людей, які вийшли в суботу на акції протесту, перевищує кількість тих, хто взяв участь в інавгураційних подіях.

Раніше повідомлялося, що приблизно 673 "сестринських марші" пройшли у суботу по всьому світу на знак незгоди з риторикою розбрату нового президента США Дональда Трампа, що вступив на посаду 20 січня.