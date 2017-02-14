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Новим радником Трампа з нацбезпеки стане колишній підлеглий Меттіса – ЗМІ

Вівторок, 14 лютого 2017, 19:07
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Віце-адмірал Роберт Гарвард, який був заступником нинішнього міністра оборони США Джеймса Меттіса, замінить Флінна на посаді радника Дональда Трампа з питань національної безпеки США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновників в адміністрації Трампа.

"Віце-адмірал Роберт Гарвард, який був заступником командувача Центрального командування США, а нині міністра оборони, Меттіса, швидше за все, замінить Флінна", – цитує агенція своїх співрозмовників.

Агенція відзначає, що сутичка навколо заміни Флінну "почалася в понеділок увечері і тривала протягом першої половини дня вівторка".

Серед потенційних кандидатів був також і генерал у відставці Девід Петреус, колишній директор ЦРУ, чия репутація була заплямована скандалом через розголошення закритої інформації його біографу.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого.

Інформація про його відставку з'явилася після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Низка конгресменів від Демократичної партії США вимагали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Детальніше про чому Флінн пішов у відставку читайте в статті на ЄвроПравді: Перша втрата Трампа на російському фронті: чому пішов у відставку радник президента з нацбезпеки

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