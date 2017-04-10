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Дочка Трампа вплинула на його рішення завдати удару в Сирії - ЗМІ

Понеділок, 10 квітня 2017, 18:55
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Дочка Дональда Трампа Іванка вплинула на його рішення завдати удару по авіабазі сирійських урядових сил у відповідь на хімічну атаку, в результаті якої загинули понад 70 осіб.

Про це повідомляє британське видання The Independent з посиланням на джерела, які знайомі зі змістом дипломатичного повідомлення посла Британії у США до прем'єр-міністра країни Терези Мей.

У дипломатичному повідомленні британського посла у Вашингтоні Кіма Дарроха до прем'єр-міністра країни Терези Мей та міністра закордонних справ Бориса Джонсона йдеться, що Іванка Трамп вплинула на рішення президента США Дональда Трампа завдати удару в Сирії.

Джерела, які прочитали це повідомлення, заявили, що позиція першої доньки на злочин у Сирії мала "значний вплив в Овальному кабінеті". 

Повідомляється, що через це реакція адміністрації була "сильнішою, ніж очікувалося".

За даними The Sunday Times, Трамп був абсолютно приголомшений" зображеннями більш ніж 80 загиблих внаслідок хіматаки, які транслювалися по телебаченню.

У Білому домі також заявили, що після побачених зображень жертв хіматаки у Сирії та розвідданих щодо атаки він прийняв рішення завдати удар по сирійській урядовій авіабазі.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вирішив відповісти сирійському режиму на хімічну атаку у місті Хан-Шейхун, побачивши наступного дня фотографії загиблих мирних жителів, в тому числі багатьох дітей.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

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