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Німеччина закликає турків "спокійно" сприйняти перемогу Ердогана на референдумі

Неділя, 16 квітня 2017, 21:29
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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що розраховує на спокійну реакцію Туреччини на результати референдуму.

Заяву Габріеля поширює Reuters, а також Hurriyet.

"Схоже, результат (кількість голосів "за" та "проти") буде дуже близьким, як і очікувалося.

Однак голосування турецького народу врешті-решт завершується, і ми хотіли б порадити зберігати спокій і діяти врівноважено", - заявив глава німецького МЗС.

Він нагадав, що кампанія до референдуму була вкрай емоційною і призвела до напруження між Туреччиною і окремими європейськими столицями.

"Це добре, що передвиборна кампанія, яка велася так запекло, в тому числі і тут, в Німеччині, зараз завершується".

Як відомо, на референдум у Туреччині було винесене питання змін до конституції, за якими президент Ердоган отримує всю повноту влади в країні.

За підсумками голосування голоси розділилися майже навпіл, однак з невеликою перевагою Ердогана.

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