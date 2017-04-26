Скандальний президент ПАРЄ намагається ухилитися від відставки – Ар’єв

Середа, 26 квітня 2017, 12:31

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт намагається ухилитися від відставки попри те, що три політгрупи проголосували за недовіру йому.

Про це повідомив глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Президент ПАРЄ Аграмунт намагається ухилитись від відставки. Про це зранку гуде вся Асамблея" - написав він.

За його словами, три політгрупи у ПАРЄ – ліберали, соціалісти і консерватори – на своїх засіданнях проголосували за недовіру Аграмунту, не давши жодного голосу на його підтримку.

"Те що він чіпляється за крісло, показує, крім його безвідповідальності, що європейські політики теж можуть діяти як пострадянські. Але тут, в Європі, це викликає шалене обурення" - зазначив Ар’єв.

Він вважає, що катастрофічні наслідки будуть не лише для Аграмунта, а й для Королівства Іспанія.

"Прямо завтра під час королівського візиту в ПАРЄ. І багато хто в Асамблеї налаштований рішуче" - заявив глава української делегації.

Він зазначив, що "українська делегація працює над об'єднанням максимальної кількості колег навколо недопущення руйнування самої інституції".

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.

Про деталі домовленості читайте у статті на сайті Європейської Правди: "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки".