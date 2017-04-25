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Українці в ПАРЄ наполягають на відставці Аграмунта і фінансовому розслідуванні

Вівторок, 25 квітня 2017, 15:42
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Представники України в ПАРЄ не вважають достатніми пояснення та вибачення президента асамблеї Педро Аграмунта і наполягають, що він має звільнити посаду.

Про це заявили у Страсбурзі, повідомляє  кореспондент "Європейської правди".

"Ми будемо наполягати на відставці до кінця, поки її не буде оголошено", - наголосив глава української делегації Володимир Ар’єв. Він додав, що розраховує почути в п’ятницю офіційне повідомлення про відставку Педро Аграмунта.

"Ми також незадоволені, що він не деталізував фінансування.

Це має стати предметом розслідування в межах антикорупційного механізму в ПАРЄ", - додав він. Як повідомляла Європейська правда, в понеділок в ПАРЄ вже схвалили механізм розслідування корупційних звинувачень до Аграмунта.

"Наша делегація буде наполягати на цьому, але де-факто його відставка – це факт, який вже відбувся, в п’ятницю він про неї оголосить", - повідомив Олексій Гончаренко.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що вважає необхідним відкликати також доповідача з українського питання Хорді Шуклу, який відвідував Сирію разом з Аграмунтом.

"ПАРЄ має зробити офіційну заяву щодо необхідності негайного відкликання пана Шукли з доповідача по Украіні. Він перекреслив принципи нейтральності і незаангажованості, коли відвідав Сирію разом з росіянами, які є в санкційних списках за голосуваннями введенню військ в Украіну і за анексію Криму. Він не є об'єктивним і незаангажованим і зганьбив себе цієі поїздкою на російському військовому літаку", - заявила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", у понеділок, 24 квітня, у ПАРЄ офіційно вимагали відставки Аграмунта через його поїздку до Сирії з росіянами.

Після відкритого конфлікту, під час якого робота асамблеї була заблокована, Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ.

Представники української делегації заявили, що планують змусити Аграмунта "добровільно" подати у відставку.

25 квітня під час надзвичайних слухань президент ПАРЄ Педро Аграмунт заявив, що припускає зміну свого статусу в ПАРЄ.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

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