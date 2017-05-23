Поліція Манчестера підозрює у скоєнні теракту 22-річного Салмана Абеді

Вівторок, 23 травня 2017, 19:48

Британська поліція підозрює у скоєнні теракту на концерті в Манчестері 22-річного британського громадянина Салмана Абеді.

Про це заявив начальник поліції Манчестера Ієн Хопкінс, повідомляє ВВС.

За словами Хопкінса, поліція поки не може точно стверджувати, що терористом-смертником був саме Абеді, тому що ідентифікація тіла ще не завершена.

"Наш пріоритет - це продовжувати розслідування і визначити, чи дійсно він діяв поодинці або в складі широкої мережі", - сказав Хопкінс.

Про самого Абеді відомо, що він народився у Манчестері і має принаймні трьох братів і сестер: старший брат народився в Лондоні, а молодші брат і сестра і народилися в Манчестері. Родина Абеді походить із Лівії.

В результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини, ще 59 отримали поранення. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Крім того, деяких людей, які відвідували концерт, досі шукають. Оголошення про їхнє зникнення поширюються у соцмережах.

Вибух бомби стався під час концерту американської виконавиці Аріани Гранде, прихильниками якої є велика кількість молоді. На арені, яка вміщає 21 тисячу людей, було багато дітей та підлітків.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Манчестері.