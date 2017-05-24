Виконавець теракту в Манчестері мав з’язки з "Аль-Каїдою" - ЗМІ

Середа, 24 травня 2017, 08:15

Підозрюваний у скоєнні теракту в Манчестері 22-річний Салман Абеді мав зв'язки із терористичною організацією "Аль-Каїда" та отримав терористичну підготовку за кордоном.

Про це повідомляє американський канал NBC з посиланням на неназваного представника американської розвідки, знайомого з ходом розслідування.

Особу Абеді встановили за банківською картою, знайденою на місці вибуху, та підтвердили за допомогою технології розпізнавання облич, розповіло джерело телеканалу.

За словами чиновника, Абеді їздив до Лівії протягом останніх 12 місяців. Лівія була однією із численних країн, які він відвідав. І хоча у нього були "чіткі зв'язки з Аль-Каїдою", чиновник сказав, що Абеді міг також мати зв'язки з іншими терористичними групами.

За словами співробітника розвідки, члени його сім'ї у минулому навіть інформували британську владу про те, що Абеді небезпечний.

Бомба Абеді була "великою і складною", зазначив співрозмовник телеканалу, а для її виготовлення було використано матеріали, які важко отримати у Великій Британії, тож з великою імовірністю Абеді допомогли її виготовити.

Нагадаємо, британська поліція підозрює у скоєнні теракту на концерті в Манчестері 22-річного британського громадянина Салмана Абеді. Він народився у Манчестері, родина Абеді походить із Лівії. Вона переїхала до Британії, втікаючи від режиму Муаммара Каддафі.