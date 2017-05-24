Исполнитель теракта в Манчестере имел связи с "Аль-Каидой" - СМИ

Среда, 24 мая 2017, 08:15

Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере 22-летний Салман Абеди имел связи с террористической организацией "Аль-Каида" и получил террористическую подготовку за рубежом.

Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на неназванного представителя американской разведки, знакомого с ходом расследования.

Личность Абеди установили по банковской картой, найденной на месте взрыва, и подтвердили с помощью технологии распознавания лиц, рассказал источник телеканала.

По словам чиновника, Абеди ездил в Ливию в течение последних 12 месяцев. Ливия была одной из многочисленных стран, которые он посетил. И хотя у него были "четкие связи с Аль-Каидой", чиновник сказал, что Абеди мог также иметь связи с другими террористическими группами.

По словам сотрудника разведки, члены его семьи в прошлом даже информировали британские власти о том, что Абеди опасен.

Бомба Абеди была "большой и сложной", отметил собеседник телеканала, а для ее изготовления были использованы материалы, которые трудно получить в Великобритании, поэтому с большой вероятностью Абеди помогли ее изготовить.

Напомним, британская полиция подозревает в совершении теракта на концерте в Манчестере 22-летнего британского гражданина Салмана Абеди. Он родился в Манчестере, семья Абеди родом из Ливии. Она переехала в Британию, убегая от режима Муаммара Каддафи.