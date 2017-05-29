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Берлін проведе робочу зустріч у "нормандському форматі" 30 травня

Понеділок, 29 травня 2017, 13:57
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Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило, що представники з України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться на цьому тижні в Берліні, щоб спробувати просунути далі реалізацію Мінських домовленостей.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер у понеділок, передає The Associated Press.

Шефер заявив журналістам, що через погіршення ситуації на сході України, Німеччина запланувала на вівторок провести зустріч з цими країнами, а також з представником ОБСЄ.

Нагадаємо, напередодні в МЗС РФ повідомили, що заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін 30 травня візьме участь у зустрічі в Берліні заступників міністрів закордонних справ країн, що входять до "нормандського формату" (Україна, РФ, ФРН, Франція).

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