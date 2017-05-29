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Берлин проведет рабочую встречу в "нормандском формате" 30 мая

Понедельник, 29 мая 2017, 13:57
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что представители Украины, России, Германии и Франции встретятся на этой неделе в Берлине, чтобы попытаться продвинуть реализацию мирного соглашения в отношении Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер в понедельник, передает The Associated Press.

Шефер заявил журналистам, что из-за ухудшения ситуации на востоке Украины Германия запланировала на вторник провести встречу с этими странами, а также с представителем ОБСЕ.

Напомним, накануне в МИД РФ сообщили, что заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин 30 мая примет участие во встрече в Берлине заместителей министров иностранных дел стран Нормандского формата (Украина, РФ, ФРГ, Франция).

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