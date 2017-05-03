Макрон значно попереду, проте підтримка Ле Пен вже перевищує 40% - опитування

Середа, 03 травня 2017, 16:40

Лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон впевнено виграє другий тур виборів президента Франції, проте підтримка кандидата від ультраправих Марін Ле Пен зросла до 41%.

Про це йдеться у результатах опитування Cevipof, яке було проведено Ipsos Sopra-Steria, повідомляє видання Le Monde.

За Макрона під час другого туру виборів президента Франції готові проголосувати 59% виборців, тоді як за Ле Пен - 41%.

В онлайн-опитуванні, яке було проведено з 30 по 1 травня, взяли участь 13 742 осіб.

Проте, згідно з новим опитуванням OpinionWay, результати якого публікує Le Figaro, Макрона готові підтримати 60% виборців, тоді як Ле Пен - 40%.

Як відомо, лідери першого туру президентських виборів у Франції Емануель Макрон та Марін Ле Пен зійдуться у теледебатах сьогодні, 3 травня.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 61%.