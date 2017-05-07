Штаб Макрона відновив роботу біля Лувру після евакуації

Неділя, 07 травня 2017, 16:07

Поліція Парижа повідомила про завершення перевірки території поблизу Лувра, де розташований штаб кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона.

Відповідне повідомлення розміщене у Twitter.

"Перевірка завершена, можна повернутися до звичайної роботи", - йдеться у повідомленні.

#Louvre Fin des vérifications, retour à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) 7 травня 2017 р.

Агентство Associated Press повідомляє, що вибухотехніки вже залишили територію, звідки раніше евакуювали кілька сотень людей, в основному журналістів, які виствітлюють перебіг виборів.

Сам музей не був евакуйований і не закривався, туристи продовжували входити і виходити.

Близько 50 тисяч силовиків охороняють виборчі дільниці та інші об'єкти у Франції під час другого туру виборів президента Франції.