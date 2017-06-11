Партія Мей поки не домовилася з партнерами про підтримку в парламенті

Консервативна партія Великої Британії веде переговори з Демократичною юніоністською партією Північної Ірландії (DUP) для того, щоб прем’єр Тереза Мей залишилася при владі.
Про це повідомляє ВВС.
У суботу ввечері ЗМІ повідомили, що консерватори домовилися з юніоністами про підтримку партії влади в ході голосувань, але без формування офіційної коаліції.
Втім, пізніше цю інформацію спростували у партії Мей, зазначивши, що переговори тривають.
Консерватори отримали 318 місць у парламенті на дострокових виборах, тоді як для абсолютної більшості необхідно на вісім більше.
Єдина надія Терези Мей сформувати уряд - це отримати підтримку від DUP, яка отримала 10 місць.
Переговори між двома партіями ускладнюються значними розбіжностями з низки питань. Наприклад північноірландці у питанні Brexit вважають, що погана угода з ЄС буде кращим варіантом, ніж взагалі жодної угоди.