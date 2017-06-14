Пожежа у Лондоні: поліція підтверджує загибель щонайменше 6 осіб

Середа, 14 червня 2017, 13:35

Глава лондонської поліції підтверджує загибель щонайменше 6 осіб внаслідок пожежі у 27-поверхівці на заході столиці країни.

Про це повідомляє BBC.

"На даний момент я можу підтвердити шість смертельних випадків, проте ця цифра, ймовірно, зростатиме, оскільки комплексне проведення аварійно-рятувальних робіт триватиме протягом кількох днів", - заявив начальника столичної поліції Стюарт Кунді.

Нагадаємо, у Лондоні сотні пожежних майже десять годин намагаються загасити вогонь у будівлі Grenfell Tower в районі Північний Кенсінгтон.

На даний момент на місті працюють сорок пожежних машин і близько 250 пожежників, а також понад 100 медиків. Причина пожежі поки невідома.

За офіційними даними, в лікарнях знаходяться 50 постраждалих.