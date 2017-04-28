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Речник Аграмунта звинуватив у скандалі Сороса, що "хоче розвалити ПАРЄ"

П'ятниця, 28 квітня 2017, 20:17
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Речник президента ПАРЄ Педро Аграмунта звинуватив у скандалі, що розгорівся після поїздки в Сирію, американського мільярдера Джорджа Сороса та "його організації", які, за його словами, хочуть у такий спосіб "розвалити ПАРЄ".

Про це повідомляє іспанське видання Elconfidencial.

Як відомо, Аграмунт, якому сьогодні, 28 квітня, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи абсолютною більшістю голосів висловило недовіру, раніше визнав, що його поїздка до Сирії була помилкою та звинуватив російську пресу в маніпуляціях.

Проте його речник, як повідомляє іспанське видання, назвав винуватцем скандалу американського мільярдера Джорджа Сороса.

"Винним є Сорос", а ті, хто звинувачують Аграмунта - "отримують гроші від фінансової акули", - заявив речник Аграмунта.

"Організація ESI (аналітичний центр European Stability Initiative, який займався розслідування корупційних дій в ПАРЄ - Ред.) та решта організацій Сороса хочуть знищити Асамблею, яка не поступається тиску Сороса та Вірменії", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта. 

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.

Окрім того, нещодавно Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи схвалило рішення про створення незалежного органу, що має розслідувати звинувачення в корупції, висловлені на адресу кількох топ-посадовців ПАРЄ, включаючи президента Педро Аграмунта.

Йдеться про скандал за назвою "ікорна дипломатія", про імовірний багаторічний підкуп азербайджанською владою низки членів Асамблеї, на чолі з Аграмунтом.

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